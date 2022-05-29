Para você, o que é inegociável como o ponto daquela carne?

Segundo carnívoros convictos e churrasqueiros-raiz, é esse o ponto certo Crédito: Pixabay

A recepcionista de um restaurante da moda em São Paulo avisa, tão logo chega a nossa vez de ocupar uma das mesas:

- O ponto da carne é inegociável.

Inegociável. Adjetivo de dois gêneros. Aquilo que não se pode negociar; que não é passível de negociação.

O ponto inegociável da carne: malpassado.

Segundo carnívoros convictos e churrasqueiros-raiz, é esse o ponto certo, aquele em que a proteína atinge o auge de textura e de sabor. É este, portanto, o nível de cozimento - ou ausência dele - que devemos escolher se quisermos preservar o gosto e a consistência naturais da carne.

Eu passo, e espero que os carnívoros convictos e churrasqueiros-raiz me desculpem por eu ter pedido empanadas de queijo no restaurante em que negociar o preparo da carne estava fora de cogitação.

Afinal, no território dos outros, é preciso respeitar o inegociável alheio. Vale para o ponto da carne, vale igualmente para os valores, os limites, as escolhas, quase tudo.

Que coisas são inegociáveis para você?

Que valores, limites, escolhas e tempo de cozimento você carrega como princípios e deles não abre mão, a despeito do risco de ser mal interpretado, detonado ou cancelado?

Viver em paz, eu diria, mesmo que isso signifique decisões difíceis e caminhos tortos. Dizer a verdade com zelo, seguindo a máxima de não fazer com alguém o que eu não gostaria que fizessem comigo.

Cuidar dos meus, até que não seja mais possível. Lealdade, como no samba antigo de Wilson Batista e Jorge de Castro.

Que coisas são inegociáveis para você?

Que caminhos, renúncias, afastamentos e permanências você escolhe como regras e delas não abre mão, a despeito do risco de ser excluído, largado ou malsucedido?

Uma casa ajeitada, as contas em dia, chegar na hora, saber o tempo de ir, não esquecer o motivo das minhas partidas. Honestidade, ética, afeto, trabalho duro.