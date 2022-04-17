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Cultura

A arte nos conecta e nos fortalece até mesmo a distância

Basta ver a alegria no olhar de quem voltou recentemente ao cinema, ao teatro, a um museu ou show, dois anos de isolamento e 6 milhões de mortos depois

Públicado em 

17 abr 2022 às 02:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Fresno abriu o último dia de shows com manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro
Fresno no Lollapalooza realizado no mês de março, em São Paulo Crédito: Multishow/TV Globo/Reprodução
Descubro que há um Dia Mundial da Arte em abril, este mesmo, que passa apressado enquanto eu, e provavelmente você também, tentamos equilibrar demandas e desejos.
A data exata: 15 de abril, a mesma em que, no longínquo 1452, nascia Leonardo Da Vinci, cientista, matemático, engenheiro, aviador, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, escritor e músico cuja curiosidade e capacidade de invenção seguem insuperáveis, mais de cinco séculos depois.
A celebração ilumina o papel da cultura para uma existência maior, com mais liberdade, movimento e quem sabe algum sentido. Afinal, como dizia o poeta do poema maduro como o sol na garganta do futuro, a arte existe porque a vida não basta.
A arte nos faz sorrir mesmo nos dias e respectivas noites de realidade indigesta. Ela revela o mundo por perspectivas diversas. Mostra o quanto a alegria e o afeto são revolucionários. Ameniza ausências. Aponta saídas, janelas e atalhos. Acorda o coração e a imaginação.

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Alguém disse, com muita propriedade, que a arte é uma negociação entre nós e o mundo. Por essas e outras, poucas experiências são mais intensas do que aquelas que experimentamos diante de um livro, uma canção, um filme, uma pintura ou poema.
Em tempos de exaustão e corações partidos, a arte nos conecta com a esperança em dias melhores. Basta ver a alegria no olhar de quem voltou recentemente ao cinema, ao teatro, a um museu ou show, dois anos de isolamento e 6 milhões de mortos depois.
É fácil entender a comoção.
A pandemia escancarou o tamanho da nossa fragilidade e mostrou o quanto a arte nos une e nos fortalece, até mesmo a distância. Voltar a vê-la de perto e no coletivo, a despeito de tudo o que passou, não deixa de ser um enorme motivo para celebrar.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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