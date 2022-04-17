A arte nos conecta e nos fortalece até mesmo a distância

Fresno no Lollapalooza realizado no mês de março, em São Paulo Crédito: Multishow/TV Globo/Reprodução

Descubro que há um Dia Mundial da Arte em abril, este mesmo, que passa apressado enquanto eu, e provavelmente você também, tentamos equilibrar demandas e desejos.

A data exata: 15 de abril, a mesma em que, no longínquo 1452, nascia Leonardo Da Vinci, cientista, matemático, engenheiro, aviador, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, escritor e músico cuja curiosidade e capacidade de invenção seguem insuperáveis, mais de cinco séculos depois.

A celebração ilumina o papel da cultura para uma existência maior, com mais liberdade, movimento e quem sabe algum sentido. Afinal, como dizia o poeta do poema maduro como o sol na garganta do futuro, a arte existe porque a vida não basta.

A arte nos faz sorrir mesmo nos dias e respectivas noites de realidade indigesta. Ela revela o mundo por perspectivas diversas. Mostra o quanto a alegria e o afeto são revolucionários. Ameniza ausências. Aponta saídas, janelas e atalhos. Acorda o coração e a imaginação.

Alguém disse, com muita propriedade, que a arte é uma negociação entre nós e o mundo. Por essas e outras, poucas experiências são mais intensas do que aquelas que experimentamos diante de um livro, uma canção, um filme, uma pintura ou poema.

Em tempos de exaustão e corações partidos, a arte nos conecta com a esperança em dias melhores. Basta ver a alegria no olhar de quem voltou recentemente ao cinema, ao teatro, a um museu ou show, dois anos de isolamento e 6 milhões de mortos depois.

É fácil entender a comoção.