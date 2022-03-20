Palavras mostram de que lado estamos na paz e na guerra

Cena da série "Marielle – O Documentário", em cartaz no Globoplay Crédito: Globoplay/Divulgação

Faz alguns dias que a irretocável carta aberta de Jamil Chade sobre o drama de ser mulher em tempos de guerra ganhou a internet. Os ecos do que ele escreveu ainda seguem, em alto e bom som, renovados diariamente pelas notícias a respeito dos muitos desrespeitos que nos atingem, individual ou coletivamente, nesta bruta temporada.

Chade se dirigia ao deputado que disse que refugiadas de guerra "são fáceis porque são pobres'' . Um homem público escolhido como representante na política por 478.280 brasileiros que - quero crer - não gostariam de ver as mulheres que amam sendo estupradas por soldados estrangeiros.

[Pausa para recuperar a fé na humanidade].

Na carta, Jamil Chade mostra como a violência sexual tem sido uma arma recorrente ao longo da História.

Jornalista com longa experiência na cobertura de conflitos armados e suas consequências sociais e psicológicas, ele escreve, com toda razão, que mulheres precisam passar a vida se explicando apenas por serem mulheres. O que dizer, então, dos direitos femininos durante uma guerra, onde as regras e a moral cedem seu lugar à força e às leis da bomba?

Em um mundo tão frenético, o áudio do deputado e a carta aberta do jornalista talvez já fossem página virada depois de uns dias, não houvesse tantas outras notícias, na sequência, a lembrar que palavras não são apenas palavras.

Quatro dias depois do áudio do deputado, por exemplo, um levantamento mostrou que 2022 tem a menor verba dos últimos quatro anos destinada pelo governo federal para o combate à violência contra a mulher

Nove dias depois da carta aberta que escancara o quanto os corpos femininos ainda são vulneráveis a decisões e desejos dos homens, a morte da vereadora Marielle Franco completou quatro anos . Até agora não se sabe quem mandou matá-la.