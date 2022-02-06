Moïse e o poeta: briga tem hora para acabar, luta é para sempre

Moïse Kabamgabe foi brutalmente espancado e morto no Rio de Janeiro por seguranças de um quiosque Crédito: Arquivo pessoal

Os detalhes são de tirar o fôlego, do pior jeito possível. Três homens. Um mata-leão. Um taco de beisebol e pedaços de madeira. A vítima amarrada, desacordada e espancada por cerca de 20 minutos. A sequência inteira registrada pela câmera de segurança que um dos agressores acreditou estar desligada.

O nome do lugar não deixa de ser irônico: Tropicália, uma referência explícita ao clima leve deste país-abençoado-por-Deus-e-bonito-por-natureza e ao espírito de generosidade, diversidade e liberdade do Tropicalismo de Caetano, Gil, Gal, Torquato e os modernistas.

Não é fácil manter a suavidade quando, enquanto escrevo, o noticiário ecoa o desespero do parente, sua enorme decepção com o Brasil, a falta de respostas e as declarações para desqualificar a vítima, como se fosse possível relativizar a barbaridade que é matar alguém de tanto bater.

Onze anos antes, Moïse Kabagambe e a família saíram do Congo, na África Central, fugindo da violência. A tentativa era deixar para trás a devastação promovida pela Guerra Civil que assolou o país até 2003 e os violentos confrontos entre etnias regionais.

Segunda maior nação do continente africano e uma das mais pobres do mundo, o Congo tem hoje mais de 5 milhões de refugiados, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) . Os motivos são parecidos em todos os casos: gente que deixa seu lugar de origem na esperança de uma vida melhor.

Nas palavras da mãe de Moïse, que dão realismo aos números, no Congo "matam com faca, cortam cabeça, cortam tudo, e aqui também".

Não é fácil manter a suavidade quando, enquanto escrevo, o noticiário ecoa uma frase dessas e a dor de uma mãe que se parece com a dor de tantas outras mães e de mais uma família reunida na sala chorando um jovem preto que se foi cedo demais.