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Crônica

24 coisas que aprendi em 2024

Drummond  sabia das coisas: “Os cacos da vida, colados, formam uma estranha xícara. Sem uso, ela nos espia do aparador”

Publicado em 28 de Dezembro de 2024 às 23:00

Públicado em 

28 dez 2024 às 23:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

1

A vida se torna maior no simples.
2
Consertar faz bem, deixar ir às vezes também.
3
Entra ano, sai ano, cuidar da gente mesmo continua a ser um poderoso começo.

4

Pouca coisa supera o poder do básico bem feito todos os dias.

5

Aliás, consistência, convicção e coerência operam verdadeiros milagres.

6

O tempo dos bichos segue uma lógica bastante distante das medidas que a gente costuma obedecer. Um relógio regido pela sabedoria da natureza - cheiro, território, associação positiva, feromônios, regularidade - a nos lembrar de acalmar as expectativas, aceitar as diferenças, respeitar o andamento alheio e respirar, apesar do que pesa.

7

Definitivamente, quem vê close não vê corre.
[Onde doem as dores que você não conta para ninguém?]

8

Remédios em excesso remediam pouco.

9

Certas coisas não mudam. A saída ainda é para dentro, calma segue sendo potência, saber o que te paralisa continua tão importante quanto saber o que te move.

10

Apesar da violência do mundo de fora e da dureza imposta pelo racismo, é preciso guardar e fortalecer os afetos isolados entre músculos, órgãos e veias, no avesso da pele.

11

Estantes e livros são vastos como o mundo de Drummond - Raimundo, gauche, o bonde, o homem que quase não conversa, rima, solução, deus, conhaque, a lua, o coração vasto como o mundo, aquele poema todo, que bota a gente comovido como o diabo.

12

Drummond, aliás, sabia das coisas: “Os cacos da vida, colados, formam uma estranha xícara. Sem uso, ela nos espia do aparador”.

13

Diferentes olhos veem diferentes coisas. Perspectiva é poesia.
amigos
Amizade Crédito: Pixabay

14

Por incrível que pareça, tem gente que gosta de prejudicar os outros apenas porque sim.

15

Inclusive, o aprendizado do ano anterior segue firme e cada vez mais forte por aqui: não adianta se dizer feminista na rede social e sacanear outras mulheres pelas costas, se dizer justiceiro de grandes causas e ser injusto nos pequenos julgamentos, falar de Deus em sua infinita bondade e semear a discórdia assim que a missa termina.

16

Um bocado de água passou, passa e passará embaixo da ponte e agora dizem que, a certa altura dos acontecimentos, as mudanças climáticas farão uma a cada quatro delas desabar até 2050.

17

A gente sempre sabe pelo que não quer passar outra vez.

18

Se tudo é prioridade nada é prioridade.

19

Que privilégio é ver a história ser feita diante dos nossos olhos - não a história grandona, como o fim de uma guerra ou a queda de um ditador, um golpe de Estado ou uma vitória maiúscula da democracia, mas os momentos pequenos que, um dia, estarão nas crônicas e poemas, na mesa de bar, num gole sozinho de vinho, nas memórias que contam os que chegaram antes de nós.

20

A mulher que caminha — a flâneuse - é como o flâneur de Benjamin e Baudelaire, mas diferente. Enquanto ele, quando vaga entre ruas e vielas, carrega o direito inquestionável de ir e vir sossegado, mulheres são expostas ao julgamento e à insegurança. Nós batalhamos por cada centímetro de rua, calçada e faixa de pedestres. A nós é negado o privilégio de sermos invisíveis.

21

Descolonizar (ou contracolonizar) o pensamento significa termos certa desconfiança em relação àquilo que nos ensinaram que era justo e correto.

22

São as coisas miúdas que definem o que somos até quando a gente não faz ideia da jornada ou da chegada, mas sabe que precisa caminhar. Elas ajudam a seguir, mesmo em dias difíceis - comida do gato, canção na vitrola, lixo no lugar certo, expediente cumprido, um abraço que energiza, um passo depois do outro, dentro do possível, à espera de dias melhores.

23

É como diz a canção: pra consertar o mundo, vamos começar lavando os pratos.

24

Uma lista de aprendizados continua sendo um bom modo de fechar o ano.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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