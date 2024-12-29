24 coisas que aprendi em 2024

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A vida se torna maior no simples.

2

Consertar faz bem, deixar ir às vezes também.

3

Entra ano, sai ano, cuidar da gente mesmo continua a ser um poderoso começo.

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Pouca coisa supera o poder do básico bem feito todos os dias.

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Aliás, consistência, convicção e coerência operam verdadeiros milagres.

6

O tempo dos bichos segue uma lógica bastante distante das medidas que a gente costuma obedecer. Um relógio regido pela sabedoria da natureza - cheiro, território, associação positiva, feromônios, regularidade - a nos lembrar de acalmar as expectativas, aceitar as diferenças, respeitar o andamento alheio e respirar, apesar do que pesa.

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Definitivamente, quem vê close não vê corre.

[Onde doem as dores que você não conta para ninguém?]

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Remédios em excesso remediam pouco.

9

Certas coisas não mudam. A saída ainda é para dentro, calma segue sendo potência, saber o que te paralisa continua tão importante quanto saber o que te move.

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Apesar da violência do mundo de fora e da dureza imposta pelo racismo, é preciso guardar e fortalecer os afetos isolados entre músculos, órgãos e veias, no avesso da pele.

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Estantes e livros são vastos como o mundo de Drummond - Raimundo, gauche, o bonde, o homem que quase não conversa, rima, solução, deus, conhaque, a lua, o coração vasto como o mundo, aquele poema todo, que bota a gente comovido como o diabo.

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Drummond, aliás, sabia das coisas: “Os cacos da vida, colados, formam uma estranha xícara. Sem uso, ela nos espia do aparador”.

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Diferentes olhos veem diferentes coisas. Perspectiva é poesia.

Amizade Crédito: Pixabay

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Por incrível que pareça, tem gente que gosta de prejudicar os outros apenas porque sim.

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Inclusive, o aprendizado do ano anterior segue firme e cada vez mais forte por aqui: não adianta se dizer feminista na rede social e sacanear outras mulheres pelas costas, se dizer justiceiro de grandes causas e ser injusto nos pequenos julgamentos, falar de Deus em sua infinita bondade e semear a discórdia assim que a missa termina.

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Um bocado de água passou, passa e passará embaixo da ponte e agora dizem que, a certa altura dos acontecimentos, as mudanças climáticas farão uma a cada quatro delas desabar até 2050.

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A gente sempre sabe pelo que não quer passar outra vez.

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Se tudo é prioridade nada é prioridade.

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Que privilégio é ver a história ser feita diante dos nossos olhos - não a história grandona, como o fim de uma guerra ou a queda de um ditador, um golpe de Estado ou uma vitória maiúscula da democracia, mas os momentos pequenos que, um dia, estarão nas crônicas e poemas, na mesa de bar, num gole sozinho de vinho, nas memórias que contam os que chegaram antes de nós.

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Descolonizar (ou contracolonizar) o pensamento significa termos certa desconfiança em relação àquilo que nos ensinaram que era justo e correto.

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São as coisas miúdas que definem o que somos até quando a gente não faz ideia da jornada ou da chegada, mas sabe que precisa caminhar. Elas ajudam a seguir, mesmo em dias difíceis - comida do gato, canção na vitrola, lixo no lugar certo, expediente cumprido, um abraço que energiza, um passo depois do outro, dentro do possível, à espera de dias melhores.

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É como diz a canção: pra consertar o mundo, vamos começar lavando os pratos.

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