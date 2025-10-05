Ana Laura Nahas
É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

“O Último Azul”: não há decreto que proíba a vontade de atravessar o próprio rio

Filme nos lembra que nunca é tarde para sonhar e partir em busca do que se sonha, com mais ou menos obstáculos, a despeito do que pesa. Saí do cinema com os versos da canção “Rosa dos Ventos” na cabeça

Publicado em 05/10/2025 às 03h00


