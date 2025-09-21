É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura
Hermeto sabia: leveza do improviso só vem depois de muito ensaio
Ouvir sua música e exaltar sua memória é lembrar do paradoxo só aparente entre solidez e leveza, exercício e imprevisto, ensaio e improviso
