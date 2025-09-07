Ana Laura Nahas
É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

Abaixo a salsinha (em memória de Luis Fernando Verissimo)

Nosso movimento pleiteia que a salsinha seja explicitamente descrita no cardápio em pratos que optarem por usá-la como ingrediente, permitindo a fuga do conviva em caso de necessidade

Publicado em 07/09/2025 às 03h30


