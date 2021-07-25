A milenar história do 25 de julho, o Dia Fora do Tempo

Os maias acreditavam que o Dia Fora do Tempo deveria ser um momento de olhar para trás, avaliar projetos, reorganizar desejos, rever feitos, tomar nota do que fosse preciso, apagar o resto e seguir Crédito: kjpargeter/Freepik

Os anos passam, as coisas mudam, a vida pesa e volta a ficar leve. As estatísticas saem da TV e sentam no sofá, bem do nosso lado . Os temas se impõem, por força do ofício, das circunstâncias, da criatividade ou da responsabilidade. Mas, mesmo com as mudanças, as perdas, os lutos e as lutas, sempre que o meio do ano chega é hora de parar um pouco em nome da milenar história do 25 de julho, o Dia Fora do Tempo.

A milenar história do dia 25 de julho é uma história de alento e inspiração. Uma celebração da sabedoria dos povos ancestrais, mas também um pequeno respiro na corrida de obstáculos da vida diária.

Donos do mais desenvolvido sistema de escrita da América pré-colombiana e de um refinado repertório de arte, arquitetura, matemática, agricultura e astronomia, os maias contavam o tempo de um modo diferente.

Para eles, os ciclos se repetiam de 13 em 13 luas de 28 dias cada, somando 364 dias, com início em 26 de julho e fim no 24 de julho seguinte. O dia 25 de julho não pertencia nem a um ciclo nem ao outro, e os maias o chamavam de O Dia Fora do Tempo.

Assim, de acordo com o povo pré-colombiano que criou um dos calendários mais completos da história da humanidade, nas horas compreendidas entre o final do dia 24 e o início do dia 26, as tarefas seriam meditar a respeito da vida, agradecer pelo resultado das semeaduras anteriores, dedicar-se à cultura para alimentar a mente, elevar o estado de consciência e respirar, simplesmente.

Segundo a visão maia, nas 24 horas do dia 25 de julho se concentra a energia para o período que começa, bem ou mal, alegre ou triste, leve ou pesado, de acordo com o que for – bom ou mau, alegre ou triste, leve ou pesado – o Dia Fora do Tempo.

Os maias acreditavam que, por ser um momento de transição e purificação, o Dia Fora do Tempo deveria ser um momento de olhar para trás, avaliar projetos, reorganizar desejos, rever feitos, tomar nota do que fosse preciso, apagar o resto e seguir.