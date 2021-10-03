A leitura de "Torto Arado" e a lembrança de "Lavoura Arcaica"

Cena do filme "Lavoura Arcaica" (2001), de Luiz Fernando Carvalho, adaptação para o cinema da obra de Raduan Nassar Crédito: Reprodução

Andei pensando em Raduan Nassar, o recluso autor de “Lavoura Arcaica” e da frase que abre “Torto Arado”, o belíssimo livro de Itamar Vieira Jr. que li recentemente.

“A terra, o trigo, o pão, a mesa, a família (a terra); existe neste ciclo, dizia o pai nos seus sermões, amor, trabalho, tempo”.

Raduan Nassar tem um longo e seriíssimo relacionamento com a terra. Durante 30 anos, desde que deixou a carreira literária para plantar e colher arroz, milho e soja em uma fazenda perto da minha cidade natal, ele pareceu cultivar exatamente a mesma ideia: amor, trabalho, tempo.

Dizem que herdou do pai a paixão pela agricultura e da mãe o gosto pela pecuária. João Nassar trabalhou como lavrador no Líbano, antes de migrar para o Brasil, em 1920. Chafika Nassar, por sua vez, criava galinhas e perus para consumo da família.

Sétimo dos 10 filhos de João e Chafika, Raduan escreveu “Lavoura Arcaica” em 1975, "Um Copo de Cólera" em 1978 e "Menina a Caminho" em 1997. Em 1985, comprou a Fazenda Lagoa do Sino e trabalhou nela até 2012, quando doou a propriedade, avaliada em R$ 20 milhões, para a Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo.

Em uma rara entrevista, em fevereiro de 2021, aos 85 anos, contou que havia tomado poucos dias antes a primeira dose da vacina e defendeu que talvez a maior lição da pandemia fosse reafirmar que precisamos viver, e conviver, de modo comunitário e solidário. Repetiu, como de outras vezes, ao longo das últimas quatro décadas, que não sabe por que parou de escrever e, mais uma vez, disse que não voltaria a fazê-lo.

Mais de 40 anos separam “Lavoura Arcaica” e “Torto Arado”. Os dois, no entanto, têm mais semelhanças do que diferenças.

Ambos são líricos e políticos, cada um ao seu modo, e discutem como se formam e se transformam os espaços do poder nas famílias e nas economias. Ambos contam histórias que, de tão locais, soam universais.

Ambos são feitos de amor, trabalho e tempo.