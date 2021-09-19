Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jornalismo

Pequeno exercício para um tempo de distâncias e desencontros

Gosto em especial de um desafio que inventei para quem participa do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Uma atividade que permite que todos se conheçam um pouco, no início do percurso de três meses que trilhamos juntos

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 02:00

Públicado em 

19 set 2021 às 02:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Aula inaugural do 24º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta
Aula inaugural do 24º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Lucas Valadão
Quem passa diariamente ou de vez em quando por aqui sabe que, todo ano, há mais de 20 anos, um grupo de jornalistas em início de carreira participa do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta.
Participei deste programa, muitos e muitos (e muitos) anos atrás, e atualmente tenho a alegria de guiar esse grupo nas atividades diárias do projeto, que contribui com a qualificação de profissionais não apenas em A Gazeta, não apenas no Espírito Santo, mas por aí, pelo mercado e pelo mundo.
Gosto em especial de um desafio que inventei para eles no comecinho da nossa trilha. Uma entrevista em duplas, em que um traça o perfil do outro e, depois, compartilha com o grupo. Uma apresentação meio jornalística meio afetuosa de dois desconhecidos tentando desenvolver entre si e com o todo a relação básica que aprendemos com a Matemática e a Teoria dos Conjuntos - a relação de pertinência.

Veja Também

Conheça os 30 finalistas do Curso de Residência da Rede Gazeta

Marcelo Cosme defende diversidade de fontes para fortalecer o jornalismo

A atividade permite que todos se conheçam um pouco, no início do percurso de três meses que trilhamos juntos. Mas, muito mais que isso, há ali um exercício que une empatia, diversidade, a arte de ouvir, os desafios de descobrir uma boa história e o sutil equilíbrio entre se preservar e baixar a guarda.
Os residentes não poderiam ser mais diferentes entre si, e isso também tem seu propósito. Diversidades e sutilezas costumam render olhares, experiências e repertório mais amplos. Ao abrir um pequeno respiro na rotina para que isso venha à tona, treinamos para o jornalismo, mas também para a vida neste longo período de distâncias, individualismo e desencontros.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

Tópicos Relacionados

jornalismo Diversidade Curso de Residência em Jornalismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória
Briga entre ex-casal termina com homem gravemente ferido em Vitória
Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi
Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados