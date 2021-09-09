Marcelo Cosme defende diversidade de fontes para fortalecer o jornalismo

Aula inaugural do 24º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Lucas Valadão

Em pouco mais de uma hora, Cosme compartilhou um pouco de sua carreira e tirou dúvidas dos participantes do Curso de Residência. Um dos pontos mais frisados pelo apresentador da Globo News foi a necessidade de os jornalistas buscarem, cada vez mais, pluralidade de fontes e pontos de vista. “Por que não entrevistar um economista negro, um sociólogo gay, um refugiado que possa nos ajudar a falar da situação de determinado lugar? Isso nos obriga a entender e normalizar que a sociedade é feita de pluralidade. A diversidade está em saber ouvir as pessoas”, pontuou o jornalista.

Marcelo Cosme, apresentador do GloboNews Em Pauta, foi o convidado da aula inaugural da Residência em Jornalismo Crédito: Reprodução/A Gazeta

Outra questão destacada durante a palestra foi o rigor jornalístico. Segundo defendeu Cosme, o jornalista deve, antes de mais nada, ter certeza do que está publicando, sobretudo num ambiente turbulento em que o jornalismo profissional disputa espaço com fake news. "A velocidade da informação é importante, mas temos que estar certos. É melhor tomar um furo do que errar, do que ter que pedir desculpas. O mundo já tem muita desinformação", recomendou.

FRIO DA BARRIGA

Os focas - como são chamados jornalistas em início de carreira - também ficaram curiosos sobre a dinâmica da TV ao vivo. Marcelo Cosme destacou que prefere estar por dentro do assunto a ler o texto do teleprompter, e que as entradas ao vivo "são viciantes". Também revelou que nem sempre tudo sai como esperado. “A gente tem chefe, tem colega, tem questões. Sou enlouquecido com TV ao vivo porque a gente passa muito tempo planejando, organizando, e quando tudo sai como planejado é fantástico. Gosto da instantaneidade do ao vivo, do frio da barriga”.

Antes repórter de rua, Cosme entrou para o time de apresentadores da Globo News em 2019, após anos trabalhando em frente às câmeras com reportagens. Durante a aula, realizada de forma remota por causa da pandemia da Covid-19, ele afirmou acreditar que, no jornalismo, como em qualquer outra profissão, é preciso trabalhar duro pelo que se almeja: "O caminho é o mesmo para todo mundo. Tem um pouco de sorte e muito esforço”.

O diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, deu as boas-vindas aos residentes Crédito: Reprodução/A Gazeta

A aula inaugural foi o ponto de partida para o 24º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e ainda contou com uma fala especial do diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer. A fase virtual do curso começa nesta sexta-feira (10) e vai até 12 de outubro. Logo na sequência, os focas terão participação presencial nos veículos da Rede Gazeta, entre 13 de outubro e 1º de dezembro, conhecendo os bastidores e produzindo conteúdo para A Gazeta, TV Gazeta, Rádio CBN Vitória, Rádio Litoral, Estúdio Gazeta e redes sociais.

Ao todo, 10 pessoas foram escolhidas para participar do curso que já formou mais de 400 profissionais ao longo dessas mais de duas décadas. Na turma de 2021 há representantes de quatro Estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Conheça quem são os residentes: