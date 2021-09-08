Marcelo Cosme, da GloboNews, abre o 24° Curso de Residência da Rede Gazeta

"No ano passado, participei da abertura que é o lançamento do curso e foi muito marcante já que foi o ano em que justamente a Residência bateu o recorde de inscritos. Para mim, o curso é fantástico e uma experiência muito bacana. Tenho certeza que os residentes vão viver essa experiência incrível como todos os outros participantes já viveram. Estou pronto pra mais uma. Trabalhar e conviver com essa galera nos corredores da Rede Gazeta vai ser muito bom”, afirma Elton Ribeiro.