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Diversidade em pauta

Marcelo Cosme, da GloboNews, abre o 24° Curso de Residência da Rede Gazeta

A partir desta quinta-feira (09), 10 residentes vão participar do programa de imersão no jornalismo e no entretenimento. Palestra será transmitida ao vivo em A Gazeta

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2021 às 18:27
Quando você está diante da TV, assistindo telejornais no streaming ou nas redes sociais, é importante ouvir diferentes opiniões e interpretações de uma notícia, certo?! Pois é com essa necessidade em mente que o 24º Curso de Residência em Jornalismo dá início às suas atividades, nesta quinta-feira (09), a partir das 9h45. O jornalista Marcelo Cosme, âncora da GloboNews, é o convidado da vez, para falar sobre "Diversidade e informação no jornalismo ao vivo". A palestra tem transmissão ao vivo em A Gazeta.
Quem comanda o bate-papo é o repórter da TV Gazeta Elton Ribeiro, que pela segunda vez participa de uma atividade do programa de imersão no jornalismo e no entretenimento produzidos pelos veículos da Rede Gazeta. Este ano, 10 alunos participarão do curso, que vai até o dia 1º de dezembro, dividido em uma fase virtual e outra presencial.
O jornalista Marcelo Cosme
O jornalista Marcelo Cosme Crédito: Divulgação
"No ano passado, participei da abertura que é o lançamento do curso e foi muito marcante já que foi o ano em que justamente a Residência bateu o recorde de inscritos. Para mim, o curso é fantástico e uma experiência muito bacana. Tenho certeza que os residentes vão viver essa experiência incrível como todos os outros participantes já viveram. Estou pronto pra mais uma. Trabalhar e conviver com essa galera nos corredores da Rede Gazeta vai ser muito bom”, afirma Elton Ribeiro.
A participação da aula inaugural on-line é gratuita e aberta ao público, em eventos, no site. Pela primeira vez os residentes estarão juntos, dividindo a mesma tela e interagindo com Marcelo Cosme.

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