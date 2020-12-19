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Literatura

'Torto Arado', de Itamar Vieira Junior, é o livro vencedor do Oceanos

Romance ficou em primeiro lugar, seguido por obras de Djaimilia Pereira de Almeida e Maria Valéria Rezende
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 21:33

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 21:33

O romance "Torto Arado", de Itamar Vieira Junior, venceu a edição deste ano do prêmio Oceanos, que seleciona as melhores obras da literatura em língua portuguesa.
O livro editado pela Todavia ganhou também, no mês passado, o prêmio Jabuti de melhor romance e já havia recebido o prêmio LeYa, há dois anos, por sua primeira publicação, em Portugal.
O escritor Itamar Vieira Junior, vencedor do Oceanos em 2020
O escritor Itamar Vieira Junior, vencedor do Oceanos em 2020 Crédito: José Flores Gomes/Flica
As premiações consagram uma obra que tematiza a ancestralidade negra pela história de duas irmãs criadas em uma fazenda no interior da Bahia.
Ao acompanhar a evolução de sua família, ligada a uma terra que pertence a latifundiários, a trama aborda a crescente conscientização política da comunidade e debate as estruturas de poder que cristalizam a desigualdade social no país.
O segundo lugar do prêmio ficou com "A Visão das Plantas", novo livro de Djaimilia Pereira de Almeida, escritora angolana radicada em Portugal, que chega ao Brasil também pela Todavia no próximo ano. No ano passado, a autora foi a grande vencedora do Oceanos, com "Luanda, Lisboa, Paraíso".
A "Carta à Rainha Louca", de Maria Valéria Rezende, acabou na terceira colocação. Publicada pela Alfaguara, a ficção situada no Brasil Colônia é o relato de uma mulher presa em um convento à então soberana Maria 1ª.

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Os vencedores, afunilados de uma lista de mais de 6 mil títulos, foram escolhidos por um júri internacional de seis membros de países lusófonos.
Promovido pelo Itaú Cultural, o prêmio - que até poucos anos atrás se chamava Portugal Telecom - concede R$ 120 mil ao vencedor, R$ 80 mil ao segundo colocado e R$ 50 mil ao terceiro.

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