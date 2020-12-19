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Música

Giulia Be lança EP solta Deluxe e novo clipe: 'presente para meus fãs'

Cantora falou sobre o vídeo de 'eu me amo mais' e revelou que as sete novas músicas foram pedidas pelos fãs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 21:23

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 21:23

A cantora Giulia Be
A cantora Giulia Be Crédito: Instagram/@giulia
Giulia Be lançou nesta sexta-feira, 18, o EP Solta Deluxe. Depois de Solta, lançado em maio, se tornar o EP feminino solo de maior sucesso no Spotify Brasil, a cantora resolveu trazer esse novo projeto com mais sete novas músicas e o clipe de eu me amo mais.
Porém, em entrevista ao Estadão, Giulia revelou que as novas músicas já são conhecidas pelos fãs, que pediam a tempos por esse lançamento. O projeto trata-se, portanto, de um presente para todos aqueles que acompanham a artista.
"Teve tanta música que não entrou no EP no início do ano que meus fãs conheciam, porque às vezes eu cantava em live ou stories. Então resolvi relançar mostrando outros lados meus, mais das minhas imperfeições e me libertando. As canções que escolhi foram as que me pediram", explicou ela.
Uma das novas músicas dessa nova versão, a Amor de Verão, foi feita, na verdade, em 2017, e é a sua primeira canção escrita em português. "Eu mesma produzi (...) Queria que as meninas ouvissem e pensassem 'eu também escrevo coisas parecidas, também toco o violão assim'. Queria que todas essas nuances de vulnerabilidade e complexidade estivessem no deluxe. Por isso, digo que é para os meus fãs", afirmou.

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Plan B, a faixa inglês do EP, surgiu a partir da experiência de uma amiga e que fez Giulia encontrar a sua inspiração. "Foi uma ferramenta de cura para ela [a amiga] e eu pensei: eu preciso dar isso para todo mundo. Às vezes abro a caixinha de perguntas no Instagram, meus seguidores me mandam histórias e eu posto refrões. Plan B foi a primeira música que me deu esse estalo. (Não) era amor e menina solta também foram escritas assim", revelou.
As outras canções do deluxe são outros; interlude solta; chega (versão acústica); deixe-me ir, o primeiro cover que ela publicou na internet há três anos, e amuleto, composição de Bruno Caliman.
Além de Deluxe, Giulia lançou o clipe de eu me amo mais, a única faixa do EP original que ainda não tinha um projeto audiovisual. "Eu queria encerrar a era com um apoio visual. Essa música voltou a fazer sentido nesse momento da minha vida e conta que eu sempre vou me escolher. Estou encerrando ciclos para que lindos novos ciclos possam se abrir", diz ela.

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