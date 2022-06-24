Vai ser muito bom acompanhar os avanços tecnológicos no ES

No começo desta semana recebi um pedido inusitado: que gravasse um vídeo curtinho, para ser jogado nas redes, sobre o que andei fazendo em favor do desenvolvimento tecnológico aqui no Estado. Mais especificamente, sobre a TecVitória, uma das primeiras incubadoras de empresas de base tecnológica instaladas no país.

Ela foi criada no início dos anos de 1990, como parte do esforço de dotar Vitória de um fundo e um conselho voltados ao apoio à pesquisa, à capacitação de pessoal e ao surgimento de empresas inovadoras, alternativa para o fortalecimento da economia local. É mais do que sabido que o perfil do município não comporta atividades produtivas que demandem grandes áreas e, muito menos, que agridam o meio ambiente. Melhor seria apostar em empresas que oferecessem produtos e serviços densos em conhecimento, inteligência e criatividade.

Tenho acompanhado, achando muito bom, uma movimentação crescente de órgãos públicos, agências de fomento, entidades de classe, associações empresariais e instituições, para acelerar a criação e o fortalecimento de empresas de base tecnológica, capazes de mudar substancialmente o perfil da nossa economia.

Entendo que se trata de um avanço importante no processo de definição de rumos e nas práticas de atuação das nossas lideranças, capaz de produzir desdobramentos relevantes em prazos relativamente curtos.

A TecVitória é um bom exemplo dos resultados da convergência de esforços. Foi criada por decisão do governo do Estado, do Bandes, do Sebrae, da Findes e da Ufes, que cedeu, para sediá-la, galpões da antiga Escola Politécnica, até então ocupados por objetos imprestáveis, os chamados inservíveis.

De lá pra cá, como incubadora, ela estimulou sonhos e abrigou dezenas de empresas nascentes, muitas de sucesso comprovado. Por um bom tempo, também atuou como uma agência de promoção da inovação e capacitação empresarial, tendo dedicado atenções especiais ao fortalecimento das empresas capixabas de tecnologia da informação.

Outro dia, soube que está em curso um esforço, liderado pelo Sebrae, para revitalizar a TecVitória e dotá-la de condições para seguir cumprindo papel relevante em favor do desenvolvimento do Espírito Santo. Atendendo ao chamamento de seus dirigentes, votei no projeto para bancar a reforma e ampliação da sua sede, via emenda parlamentar, em inédito processo de consulta online organizado pelo deputado federal Felipe Rigoni.

Tudo isso me deixa muito feliz e confiante em tornar a vê-la atuando na linha de frente do progresso da nossa terra.