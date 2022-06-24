Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Vai ser muito bom acompanhar os avanços tecnológicos no ES

Tenho acompanhado, achando muito bom, uma movimentação crescente de órgãos públicos, agências de fomento, entidades de classe, associações empresariais e instituições, para acelerar a criação e o fortalecimento de empresas de base tecnológica

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 02:00

Públicado em 

24 jun 2022 às 02:00
Alvaro Abreu

Colunista

Alvaro Abreu

No começo desta semana recebi um pedido inusitado: que gravasse um vídeo curtinho, para ser jogado nas redes, sobre o que andei fazendo em favor do desenvolvimento tecnológico aqui no Estado. Mais especificamente, sobre a TecVitória, uma das primeiras incubadoras de empresas de base tecnológica instaladas no país.
Ela foi criada no início dos anos de 1990, como parte do esforço de dotar Vitória de um fundo e um conselho voltados ao apoio à pesquisa, à capacitação de pessoal e ao surgimento de empresas inovadoras, alternativa para o fortalecimento da economia local. É mais do que sabido que o perfil do município não comporta atividades produtivas que demandem grandes áreas e, muito menos, que agridam o meio ambiente. Melhor seria apostar em empresas que oferecessem produtos e serviços densos em conhecimento, inteligência e criatividade.
Tenho acompanhado, achando muito bom, uma movimentação crescente de órgãos públicos, agências de fomento, entidades de classe, associações empresariais e instituições, para acelerar a criação e o fortalecimento de empresas de base tecnológica, capazes de mudar substancialmente o perfil da nossa economia.

Veja Também

Maior hub de inovação do Espírito Santo sob nova direção

O que leva uma empresa tradicional a apostar em inovação?

Por que inovação é fundamental para o desenvolvimento?

Entendo que se trata de um avanço importante no processo de definição de rumos e nas práticas de atuação das nossas lideranças, capaz de produzir desdobramentos relevantes em prazos relativamente curtos.
A TecVitória é um bom exemplo dos resultados da convergência de esforços. Foi criada por decisão do governo do Estado, do Bandes, do Sebrae, da Findes e da Ufes, que cedeu, para sediá-la, galpões da antiga Escola Politécnica, até então ocupados por objetos imprestáveis, os chamados inservíveis.
De lá pra cá, como incubadora, ela estimulou sonhos e abrigou dezenas de empresas nascentes, muitas de sucesso comprovado. Por um bom tempo, também atuou como uma agência de promoção da inovação e capacitação empresarial, tendo dedicado atenções especiais ao fortalecimento das empresas capixabas de tecnologia da informação.

Veja Também

Santa Teresa é uma festa!

Vale a pena ter uma jabuticabeira no quintal e fazer geleia

Outro dia, soube que está em curso um esforço, liderado pelo Sebrae, para revitalizar a TecVitória e dotá-la de condições para seguir cumprindo papel relevante em favor do desenvolvimento do Espírito Santo. Atendendo ao chamamento de seus dirigentes, votei no projeto para bancar a reforma e ampliação da sua sede, via emenda parlamentar, em inédito processo de consulta online organizado pelo deputado federal Felipe Rigoni.
Tudo isso me deixa muito feliz e confiante em tornar a vê-la atuando na linha de frente do progresso da nossa terra.
E tenho dito.

Alvaro Abreu

É engenheiro de produção, cronista e colhereiro. Neste espaço, sempre às sextas-feiras, crônicas sobre a cidade e a vida em família têm destaque, assim como um olhar sobre os acontecimentos do país

Tópicos Relacionados

empresas espírito santo Tecnologia Inovação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a Terra mudou em 58 anos: o que revelam as fotos icônicas das missões Apollo 8 e Artemis 2
Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados