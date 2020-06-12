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Política

Reações crescentes e em várias frentes estão em andamento no país

Cresce a insatisfação com o uso da liberdade de expressão para fazer política ameaçando, difamando, mentindo e muito mais

Públicado em 

12 jun 2020 às 05:00
Alvaro Abreu

Colunista

Alvaro Abreu

O presidente Jair Bolsonaro foi à manifestação a favor do seu governo neste domingo (31), em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília
O presidente Jair Bolsonaro foi à manifestação a favor do seu governo neste domingo (31), em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO
Ao conferir no noticiário o que tenho pensado sobre a evolução do ambiente político, vi que crescem os blocos de constrangidos, inclusive o dos que estão ao lado do constrangedor-mor, fazendo caras de tudo certo. Se campeonato houvesse, ao menos dois de seus ministros mereceriam medalhas, por acatar ordens constrangedoras.
A de ouro caberia ao da Saúde, por ter que tomar conta do chefe imediato, recomendar remédio perigoso e demitir subordinados competentes, por ver vetado seu indicado de alta potência, ser obrigado a mudar o padrão de informação sobre mortes e ter que anular a mudança que fez por imposição do STF.

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O general da Saúde, com fama de competente, deve estar tendo dificuldade para dormir e de se explicar pros colegas. A de prata caberia ao da Defesa, por ter que soltar notas ambíguas, concordar com aumento das importações de armas e munição para abastecer malucos, andar de helicóptero sobre aglomerações indevidas, referendar autorização de compra de aviões para a tropa terrestre e ver o chefe voltar atrás sob pressão do pessoal que voa e, ainda, por ter que explicar a participação do filho do chefe nas negociações com fabricante de pistolas suíças.
Agora, por fatores diversos e interesses inconfessos, a palavra em evidência é liberdade. Liberdade de expressão, pra ser mais exato. Cresce a insatisfação com o uso da liberdade de expressão para fazer política ameaçando, difamando, mentindo e muito mais. Muitas palavras estão sendo ditas e escritas para defender o direito de se falar o que se pensa, e também, por oportunismo, para embananar a regulamentação da punição dos que vivem de fake news.

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Tem muita gente retomando a coragem que estava guardada no fundo das gavetas da alma e vindo a público defender o que pensa. Até antigas lideranças começam a voltar à cena política. Atitudes de conformismo e embates verbais vão dando lugar a providências práticas de enfrentamento: abertura de processos na justiça e de inquéritos policiais, pedidos de explicação, prorrogação de prazos de investigações, sem falar nos manifestos coletivos e na tomada das primeiras quadras de avenidas.
O fato é que estão acontecendo reações em escala crescente e em várias frentes. O panorama está mudando, embora ainda não se saiba pra onde.

Alvaro Abreu

É engenheiro de produção, cronista e colhereiro. Neste espaço, sempre às sextas-feiras, crônicas sobre a cidade e a vida em família têm destaque, assim como um olhar sobre os acontecimentos do país

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