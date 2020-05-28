Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luta contra o coronavírus

Pandemia produz heróis anônimos, sem asas e sem capas

A nova geração vai aprender que o superpoder não está na armadura, mas em um jaleco branco; não está numa arma, mas na ciência e na educação; não está no poder de voar, mas no de sentar em frente ao volante e rodar o país levando o necessário

Públicado em 

28 mai 2020 às 05:00
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

Vagas para profissionais da saúde abertas em vários hospitais do ES.
Profissional de saúde: na linha de frente contra o coronavírus Crédito: Freepik
Esses dias, vi um vídeo em que um paciente curado da Covid-19 foi até a frente de um hospital em São Paulo para homenagear os profissionais de saúde engajados na luta contra o coronavírus. Domingo último (24), assisti a um casal de médicos dizendo que a 50 dias não veem os filhos que estão na casa de parentes para que eles possam servir à saúde com a intensidade que a pandemia exige. Por fim, abro as redes sociais e vejo as marcas do EPI (equipamento de proteção individual) no rosto de um profissional de saúde que roda noite, semanas, sacrificando necessidades básicas para cuidar da vida.
Quando criança, assistíamos na TV vários desenhos animados, que nos apresentavam Batman, Homem-Aranha, X-Men e por aí segue... Porém, a pandemia nos mostrou e revelou ao mundo o rosto dos heróis, de fato, capazes de salvar e resgatar tantas vidas. E fiquei a me perguntar: nossas crianças estão vendo tudo isso? Elas estão acompanhando as palmas aos enfermeiros? Elas estão ouvindo os pais dizerem sobre eles em casa? Elas estão vivenciado que os médicos, enfermeiros e técnicos não são qualquer profissional, eles possuem singularidades?

Veja Também

Qual será o novo normal do mundo após a pandemia do coronavírus?

2020: o ano que teremos que ver passar pela janela

Coronavírus: o drama de não poder se despedir de quem a gente ama

Por hora, talvez, poderemos dizer: este momento heroico dos profissionais de saúde vai acompanhar a nova geração, e por ela serão todos reverenciados. Mas não podemos esquecer dos motoristas, caminhoneiros, bombeiros e tantos outros profissionais que não param, para nós, você e tantos mais, ficarmos em casa, isolados, para o controle da pandemia.
Bom, se teremos um novo mundo após a pandemia, ouso crer que sim; Se teremos um novo normal, ouso crer que sim; Se teremos novos heróis, ouso crer que sim. Não precisamos de mitos na política, nem de salvadores da pátria, aliás, o que precisamos mesmo é de reverenciar os profissionais da saúde, ficando em casa.

Veja Também

Quem são os heróis no tempo das diligências na guerra contra o coronavírus?

Coronavírus: os heróis invisíveis no ES que merecem reconhecimento

Heróis narram medo e as estratégias de guerra para evitar contaminação

A lógica não pode ser outra. Quando saímos sem necessidade; quando pulamos a cerca que nos foi colocada pelas autoridades de saúde, em vista do cuidado; quando damos audiência para ideologias errôneas; e quando abortamos a ciência, estamos trabalhando contra aquilo que almejamos: a superação da pandemia.

Veja Também

Profissionais da saúde merecem homenagens, mas não são heróis

Por fim, precisamos dizer: a pandemia “incinerou” a magia do heroísmo surreal. A nova geração pode assistir Batman ou Homem-Aranha, mas com a consciência que o super poder não está na armadura, mas em um jaleco branco; não está numa arma, mas na ciência e na educação; não está no poder de voar, mas no sentar em frente ao volante e rodar o país para levar o necessário para a vida. Os heróis, de fato, são anônimos, sem asas e sem capas.

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

Tópicos Relacionados

Saúde Covid-19 Pandemia Profissionais da saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados