Alvaro Abreu
Alvaro Abreu
É engenheiro de produção, cronista e colhereiro. Neste espaço, sempre às sextas-feiras, crônicas sobre a cidade e a vida em família têm destaque, assim como um olhar sobre os acontecimentos do país

Mudanças no jornal vão acabar com um hábito da vida inteira

Como já sou leitor das manchetes e de textos escolhidos nas edições on-line dos principais jornais do país, aproveitarei para ler no computador o noticiário local

Publicado em 19/09/2019 às 16h36
Atualizado em 20/09/2019 às 08h32
Fim do jornal impresso e o poleiro da Amora. Crédito: Amarildo
Não sou dos que acompanham de perto, e em estado de aceitação plena, a evolução acelerada das coisas e dos processos. Digo isso mesmo tendo atuado por muitos anos no desenvolvimento das ciências e das tecnologias. Acho que acabei por me tornar um conservador de tipo específico, desses que acha que mais perde do que ganha com a modernidade.

Não que desaprove ou despreze o novo, o que seria uma bobagem. Mas por sentir uma resistência pacífica e silenciosa a muito do que vai surgindo incessantemente com a pretensão de facilitar a vida, fazer mais rápido e seguro, equacionar problemas do cotidiano e assim por diante.

Com a chegada das soluções inovadoras, vê-se que muitos novos negócios aparecem e outros tantos desaparecem. Fazer a conta inteira dos ganhos e das perdas fica a critério de cada um.

Pois bem: como leitor diário deste jornal, eu soube que, a partir de data marcada (29 de setembro), a edição impressa somente acontecerá aos sábados. Durante os demais dias da semana, terei à minha disposição uma edição digital com informações sempre atualizadas, novidades variadas e tudo o mais.

Como já sou leitor das manchetes e de textos escolhidos nas edições on-line dos principais jornais do país, aproveitarei para ler no computador o noticiário local. Ao longo do dia, vou continuar passando um olho nas últimas notícias para ficar informado tanto quanto queira.

O fato é que, em breve, não mais lerei jornal no café da manhã, quebrando um hábito de vida inteira. Para complicar, a nossa casa ficará sem a pilha de jornal velho, um insumo de grande utilidade e de uso corrente, incluindo os de enrolar fruta para amadurecer, secar xixi de cachorro e proteger o piso durante a pintura das paredes.

Em tempos remotos, quando ainda não existia isopor, a gente usava folhas de jornal para embrulhar e manter as iscas congeladas durante as pescarias inteiras. Agora, em função da mudança anunciada, também vou ter que substituir o método prático, asseado e eficaz que criei para descartar a sujeira do poleiro de Amora, que consome duas folhas de jornal por dia.

