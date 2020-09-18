Fechando o bico e encerrando (por enquanto) o assunto da minha Amora

Recolho todas as penas que minha arara solta para enviá-las para amigas Crédito: Couleur/Pixabay

Pra esgotar o assunto, ao menos por enquanto, conto mais sobre meu convívio com Amora nestes tempos de pandemia. Começo dizendo que, dia desses, recebi vídeos sobre peripécias de araras Canindé: uma delas acompanhando ciclistas e pousando no braço de um deles, e outra abrindo e levantando um coco com o bico pra beber a água.

Impressiona a habilidade da espécie em manipular semente de girassol, amendoim com casca, jabuticaba e tudo o mais usando apenas seu poderoso bico e sua língua seca, de grande mobilidade. Ela rompe o que apanhou, separa o que lhe interessa, joga fora o que não quer e come o resto. Faz isso quebrando e comendo os coquinhos que trago da Praça do Papa. Isso, na próxima safra. Pretendo filmar essas cenas em câmera lenta e bem de pertinho, para que as crianças e os velhos possam ver e achar sensacional.

Por essas e outras, estabeleci uma norma de defesa pessoal: não pego minha arara no colo quando estou vestindo camisa de abotoar. É que ela adora quebrar os botões e o faz de bate-pronto, pressionando a parte debaixo do bico contra o centro do botão, seu ponto mais frágil, onde estão os furos para passar a linha.

Dia desses, fotografei de pertinho uma pena azul e publiquei no Instagram. Suas cores e suas formas perfeitas fizeram o maior sucesso. Recolho todas as penas que ela vai soltando para enviá-las para amigas nossas usarem em sua escolinha de arte, em Brasília. Elas e os alunos adoram.

Três penas do meio das asas cortadas é o preço da liberdade de viver solta e da garantia da minha tranquilidade. Uma vez, ela voou e pousou numa casa perto da nossa. Ao apanhá-la, deu dó de ver sua cara espantada e arrependida.

Me lembrei de ter visto, nos idos de 1965, duas araras empoleiradas ao lado da porta dos fundos da casa de amigos meus, ali perto da Gruta da Onça. Talvez as primeiras que tenha visto de perto. Recentemente, ao conferir com a irmã deles, ela confirmou minha lembrança. Contou que a mãe adorava araras, que criou muitas e que algumas faziam ninho embaixo da cama dela. Verdadeira prova de amizade e intimidade familiar.