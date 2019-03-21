Coisas que só o mês de março pode explicar

Março da Lua e dos pescadores Crédito: Amarildo

Nestes tempos em que as pessoas estão cada vez mais envolvidas por tramas e arapucas da vida agitada em cidades que crescem sem parar, muitas coisas vão perdendo o sentido e a relevância que tinham quando o ritmo dos acontecimentos e o modo de se relacionar com as pessoas e os lugares eram outros. Percebo que muita gente já não se dá conta de que março é um mês especial.

Além do calor intenso, que este ano tem sido sufocante, março, ao lado de setembro, é tempo das maiores flutuações das marés no ano. O jornal do dia 20 informava, no pé de página, que os eventos de preamar, a popular maré cheia, acontecerão, com certeza, às 02h54 e às 14h56, atingindo as marcas de 1,6m e 1,7m, respectivamente. Isso no Porto de Vitória, porque no Porto de Tubarão o mar atingirá a sua altura máxima exatos 3 minutos antes, por estar situado algumas milhas a Leste, de onde vêm e pra onde voltam as águas oceânicas. As marés baixas de março também são radicais: a menor de hoje atingirá a marca negativa de -0,1m às 21h37, lá no Centro da cidade.

É bom lembrar que março tem também a capacidade de alegrar pescadores de beré, em especial os que se divertem pescando carapau, um peixinho valente que só, que nadam em cardumes por aqui, religiosamente. A pescaria é feita nas águas entre o Iate Club e a Ilha do Frade e do entorno das Andorinhas, a bordo de botes de madeira e barcos de alumínio. Varinha flexível e camarão descascado são requisitos básicos. Trata-se de atividade que exige perícia, concentração e, mais do que tudo, capacidade de aceitar gozação. É que, em um mesmo barco, é comum acontecer que um dos pescadores passe a tarde inteira sem fisgar um único carapau, para o deleite dos colegas bem-sucedidos.