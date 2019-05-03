Casa cheia para conversas e risadas gostosas cura qualquer gripe

A gripe que me derrubou Crédito: Amarildo

A danada da gripe que se apoderou de mim durou muito mais do que o usual. Ela abrandou mas voltou a reinar por mais uma semana. Sem aviso prévio, me obrigou a passar mais três dias na cama, a zanzar silencioso de um lado pro outro e a tomar vários banhos por dia, depois de suar frio, em busca de bem-estar. O fato é que, mesmo sem tosse, nariz escorrendo ou febre, ainda hoje não estou seguro de que ela já tenha acabado realmente.

Para complicar um pouco mais a vida do gripado, uma pequena obra estava sendo feita dentro de casa, a toque de caixa. Transformar uma espécie de escritório em uma suíte exigiu abrir vão de porta, colocar marco e soleira, regularizar o piso, rasgar paredes para trazer água quente e fria pro chuveiro, instalar o blindex do box e pintar tudo direitinho. Para completar o serviço, foi preciso desmontar estantes, prateleiras, a grande mesa de trabalho, e retirar todos os quadros e fotografias das paredes para repintar o quarto. Por mais ingênua que possa parecer, uma obra é sempre incômoda. Além do barulho e da poeira, todo pedreiro pede, diariamente e com urgência, que se compre alguma coisa fundamental.