Advogado trabalhista, coordenador do curso de especialização em Direito do Trabalho da FDV e torcedor fervoroso do Botafogo. Neste espaço, oferece uma visão crítica e abrangente para desmistificar os conceitos trabalhistas e promover um entendimento mais profundo das dinâmicas legais das relações de trabalho
O aprisionamento econômico pelo Bolsa Família
No Espírito Santo, a realidade não é diferente. Em 27 municípios capixabas, um pouco mais de um terço do total, há mais pessoas recebendo Bolsa Família do que trabalhadores formais
