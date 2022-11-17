Vitória é 2ª cidade onde mais choveu e ES tem alertas de mais chuva

Chuva deixa ruas alagadas em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

O município de Vitória foi o segundo do Espírito Santo que mais registrou acumulados de chuvas nesta quarta-feira (16) em um período de 24 horas, conforme um boletim da Defesa Civil Estadual. E a previsão é de ainda mais instabilidade até o próximo domingo (20) , com riscos, inclusive, de deslizamento em Afonso Cláudio, na região Serrana, e Guaçuí, no Sul.

Em boletim divulgado na noite desta quarta-feira, o órgão informa que a cidade onde mais choveu em 24 horas foi Conceição da Barra, na Região Norte do Estado, que registrou um acumulado de 93.8 milímetros. Em seguida, aparecem Vitória, com 93.38 mm, e Itapemirim, na Região Sul, com 90.4 mm.

Além disso, pelo menos dez locais correm riscos de alagamentos nos próximos dias: Afonso Claudio, Vitória, Vila Velha, Serra, Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra.

Novos alertas

Segundo o Inmet, o aviso amarelo, de perigo potencial para chuva intensa, vale até as 10h desta quinta-feira (17) e compreende todas as cidades capixabas. Nessas localidades, pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos ficam entre 40 e 60 km/h, mas o risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Com a chuva que já atingiu o Estado, somada com as novas pancadas previstas para as próximas horas, o Inmet classificou parte do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória, com o alerta laranja, de perigo para grande acumulado de chuva. O aviso também é valido até a manhã de quinta-feira (17).

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