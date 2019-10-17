Home
Tempo firme e ensolarado no ES nesta sexta-feira (18)

O sol e o calor continuam e não há previsão de chuva para o Estado

Natalia Vicente

[email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 21:38

 - Atualizado há 6 anos

Sexta-feira ensolarada no Espírito Santo Crédito: Caíque Verli

O sol forte e o calor vão continuar nesta sexta-feira (18) em todo o Espírito Santo. Segundo o Instituto Climatempo, o tempo fica firme, sem previsão de chuva para o Estado. O vento deve soprar com moderada intensidade, no litoral Sul e na Grande Vitória, podendo haver rajadas fortes em alguns momentos do dia.

O calor se concentra ainda mais na Região Sul, onde o dia começa com os termômetros marcando mínima de 17°C e a máxima pode chegar a 37°C.

Na Grande Vitória, o calor não fica para trás. A temperatura mínima registra 19°C e a máxima de 33°C.

O sol aparece entre nuvens na Região Norte, deixando a temperatura mínima de 17°C e a máxima de 33°C. Até na Região Serrana onde normalmente o clima é mais fresco, o calor não vai dar trégua, e apesar de começar a sexta-feira com as temperaturas um pouco mais baixas, com mínima de 16°C, ao longo do dia o termômetro sobe chegando a 31°C.

