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Previsão do Tempo

Temperaturas voltam a subir e fim de semana será de calor no ES

Sol volta a aparecer com mais força e termômetros podem chegar aos 34°C. Temperatura volta a cair na terça (13), com chegada de frente fria

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 09:33

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

09 abr 2021 às 09:33
Calor na Grande Vitória
Tempo volta a ficar aberto e temperaturas sobem, principalmente no domingo (11) Crédito: Vitor Jubini
O friozinho das últimas noites e as temperaturas amenas ao longo do dia não vão durar muito. Ao longo do final de semana, os termômetros devem voltar a subir no Espírito Santo. Essa é uma característica típica do outono, que alterna dias de calor - como no verão -, e dias de temperaturas mais baixas - como no inverno.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sábado (10) será de chuva rápida entre a madrugada e a manhã, da Grande Vitória ao litoral Norte. Previsão de chuvas esparsas ao longo do dia nas demais áreas do Norte capixaba e em parte da região Serrana. Poucas nuvens nas demais áreas do estado, sem expectativa de chuva.

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Na Grande Vitória, o sábado (10) terá chuva rápida no começo do dia e poucas nuvens nos demais horários. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 28 °C. Já na região Serrana, possibilidade de chuva passageira apenas no leste da região e poucas nuvens nas demais áreas, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 28 °C, enquanto nas áreas mais altas a mínima prevista é de de 10 °C e máxima de 25 °C.
Não chove na região Sul, onde os termômetros vão variar entre 16 °C e 30 °C.  Já na região Norte, previsão de chuvas rápidas em alguns trechos e temperaturas entre 18 °C e 33 °C.

DOMINGO DE SOL

O domingo (11) será de sol, com chuva rápida entre a madrugada e manhã apenas em uma pequena faixa do litoral Norte. Poucas nuvens e calor nas demais áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva. As temperaturas sobem um pouco em todas as regiões capixabas.
Na Grande Vitória, mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Na região Serrana, mínima de 16 °C e máxima de 30 °C. O calor deve ser ainda mais intenso nas extremidades do Estado: no Sul mínima de 18 °C e máxima de 32 °C, e no Norte  mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.

FRENTE FRIA CHEGA NA TERÇA

O calor e o tempo aberto se mantém na segunda-feira (12), mas o tempo volta a mudar na terça-feira (13). A passagem de uma frente fria pelo litoral provoca um aumento de nuvens e queda nas temperaturas. Na terça (13), a previsão é de chuva ao longo do dia por toda a metade Sul capixaba, inclusive na Grande Vitória.

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