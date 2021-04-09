Temperaturas voltam a subir e fim de semana será de calor no ES

Tempo volta a ficar aberto e temperaturas sobem, principalmente no domingo (11) Crédito: Vitor Jubini

O friozinho das últimas noites e as temperaturas amenas ao longo do dia não vão durar muito. Ao longo do final de semana, os termômetros devem voltar a subir no Espírito Santo. Essa é uma característica típica do outono, que alterna dias de calor - como no verão -, e dias de temperaturas mais baixas - como no inverno.

Na Grande Vitória, o sábado (10) terá chuva rápida no começo do dia e poucas nuvens nos demais horários. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 28 °C. Já na região Serrana , possibilidade de chuva passageira apenas no leste da região e poucas nuvens nas demais áreas, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 28 °C, enquanto nas áreas mais altas a mínima prevista é de de 10 °C e máxima de 25 °C.

Não chove na região Sul, onde os termômetros vão variar entre 16 °C e 30 °C. Já na região Norte, previsão de chuvas rápidas em alguns trechos e temperaturas entre 18 °C e 33 °C.

DOMINGO DE SOL

O domingo (11) será de sol, com chuva rápida entre a madrugada e manhã apenas em uma pequena faixa do litoral Norte. Poucas nuvens e calor nas demais áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva. As temperaturas sobem um pouco em todas as regiões capixabas.

Na Grande Vitória, mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Na região Serrana, mínima de 16 °C e máxima de 30 °C. O calor deve ser ainda mais intenso nas extremidades do Estado: no Sul mínima de 18 °C e máxima de 32 °C, e no Norte mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.

FRENTE FRIA CHEGA NA TERÇA