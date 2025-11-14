Home
Sol ou chuva? Veja a previsão do tempo para o fim de semana no ES

O sábado (15) deve ser de instabilidade em algumas regiões do Estado, mas sol pode aparecer no domingo (16), segundo o Incaper

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:40

Chuva, chuva no ES, tempo chuvoso, chuva em Vitória
Sábado tem previsão de chuva em várias regiões do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

O fim de semana tem previsão de chuva para o Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sábado (15), feriado de Proclamação da República, será o dia com mais instabilidade. Já o domingo (16) pode ter alguns momentos de aberturas de sol.

No sábado há previsão é de chuva em alguns momentos do dia, nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste e na Grande Vitória. Nas demais áreas, pode haver aumento de nuvens e pancadas a partir da tarde. Confira as temperaturas mínimas e máximas:

  • Grande Vitória: 20 °C / 30 °C (muitas nuvens e possibilidade de chuva em alguns momentos do dia. Vento fraco a moderado no litoral).
  • Região Sul: 18 °C / 29 °C (aumento de nuvens ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde).
  • Região Serrana: 15 °C / 29 °C (muitas nuvens e possibilidade de chuva em alguns momentos do dia).
  • Região Norte: 23 °C / 30 °C (muitas nuvens e possibilidade de chuva em alguns momentos do dia).
  • Região Noroeste: 19 °C / 32 °C (muitas nuvens e possibilidade de chuva em alguns momentos do dia).
  • Região Nordeste: 22 °C / 30 °C (muitas nuvens e possibilidade de chuva em alguns momentos do dia. Vento moderado no litoral).

Domingo (16)

No domingo, ainda conforme o Incaper, o dia será com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Há previsão de chuva em alguns momentos do dia nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste e na Grande Vitória. Já no Sul e na Região Serrana capixaba, pode haver aumento de nuvens com pancadas de chuva a partir da tarde.

