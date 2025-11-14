Sol ou chuva? Veja a previsão do tempo para o fim de semana no ES

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:40
O fim de semana tem previsão de chuva para o Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sábado (15), feriado de Proclamação da República, será o dia com mais instabilidade. Já o domingo (16) pode ter alguns momentos de aberturas de sol.
No sábado há previsão é de chuva em alguns momentos do dia, nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste e na Grande Vitória. Nas demais áreas, pode haver aumento de nuvens e pancadas a partir da tarde. Confira as temperaturas mínimas e máximas:
No domingo, ainda conforme o Incaper, o dia será com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Há previsão de chuva em alguns momentos do dia nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste e na Grande Vitória. Já no Sul e na Região Serrana capixaba, pode haver aumento de nuvens com pancadas de chuva a partir da tarde.
