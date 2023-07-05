Saiba até quando vai durar "pico de frio" no Espírito Santo

Frente fria muda o tempo no Espírito Santo e deixa o céu nublado em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O frio nesta primeira semana de julho fez o capixaba reforçar o casaco e tirar o cobertor do armário, mas até quando as temperaturas baixas vão continuar no Espírito Santo ? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , mesmo no inverno, a previsão é de que as temperaturas voltem a subir nos próximos dias.

Ainda segundo o instituto, o ápice do frio neste início de inverno já passou. "As temperaturas continuarão baixas nas madrugadas, mas o pico mais frio foi ontem (terça-feira)", informou.

Quando o frio intenso volta?

Segundo o meteorologista Anderson Cunha, do Inmet, as temperaturas tendem a permanecer acima da média na maioria da Região Sudeste durante este inverno, no entanto, pode haver ainda novos episódios de recordes de baixas temperaturas com o avançar da estação.

"É possível ainda a ocorrência de quedas na temperatura em dias específicos devido à incursão de massas de ar frio de origem polar como ocorreu esta semana", conta.

Inverno não deve ser tão frio

"Quando você tem um aquecimento dessa área é denominado El Niño, e quando você tem o esfriamento, é La Niña. A gente já passou três anos com o oceano mais frio, caracterizando a La Niña", contextualiza.

Danielle Ferreira evidencia que os impactos do El Niño são mais específicos nas Regiões Norte e Nordeste, com a diminuição das chuvas e, no Sul, com aumento das precipitações. Já nos Estados do Centro-Oeste e Sudeste, os impactos podem ser notados nas temperaturas.

"No Sudeste, a gente não observa um impacto da chuva, porém notamos uma elevação da temperatura. Durante o inverno, a gente pode ter temperaturas amenas, sem geadas tão intensas nas áreas elevadas. Devem ser mais fracas", destaca.