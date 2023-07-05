Saiba até quando vai durar "pico de frio" no Espírito Santo

O frio nesta primeira semana de julho fez o capixaba reforçar o casaco e tirar o cobertor do armário, mas até quando as temperaturas baixas vão continuar no Espírito Santo? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mesmo no inverno, a previsão é de que as temperaturas voltem a subir nos próximos dias.
O Inmet explica que os recordes de temperaturas baixas registradas em cidades capixabas nesta semana decorrem de uma massa de ar frio que passou pelo Estado. A máxima em Vitória, que fica na casa dos 23ºC nesta quarta-feira (5), vai a 26ºC, na quinta-feira (6), e pode chegar a 32ºC, no domingo (9).
A menor temperatura do ano, nas estações do Inmet, foi registrada em Venda Nova do Imigrante (6,3ºC), na terça-feira (4). Em Vitória, a mais baixa foi no dia 23 de junho, quando os termômetros atingiram os 14,6ºC.
Ainda segundo o instituto, o ápice do frio neste início de inverno já passou. "As temperaturas continuarão baixas nas madrugadas, mas o pico mais frio foi ontem (terça-feira)", informou.
Quando o frio intenso volta?
Segundo o meteorologista Anderson Cunha, do Inmet, as temperaturas tendem a permanecer acima da média na maioria da Região Sudeste durante este inverno, no entanto, pode haver ainda novos episódios de recordes de baixas temperaturas com o avançar da estação.
"É possível ainda a ocorrência de quedas na temperatura em dias específicos devido à incursão de massas de ar frio de origem polar como ocorreu esta semana", conta.
Inverno não deve ser tão frio
A meteorologista Danielle Ferreira, do Inmet, explica que o inverno no Espírito Santo não deve ser tão severo, devido ao El Niño. O fenômeno ocorre no Oceano Pacífico Equatorial, sendo nomeado assim devido ao aquecimento dessa área.
"Quando você tem um aquecimento dessa área é denominado El Niño, e quando você tem o esfriamento, é La Niña. A gente já passou três anos com o oceano mais frio, caracterizando a La Niña", contextualiza.
Danielle Ferreira evidencia que os impactos do El Niño são mais específicos nas Regiões Norte e Nordeste, com a diminuição das chuvas e, no Sul, com aumento das precipitações. Já nos Estados do Centro-Oeste e Sudeste, os impactos podem ser notados nas temperaturas.
"No Sudeste, a gente não observa um impacto da chuva, porém notamos uma elevação da temperatura. Durante o inverno, a gente pode ter temperaturas amenas, sem geadas tão intensas nas áreas elevadas. Devem ser mais fracas", destaca.
"Nos anos anteriores tivemos invernos mais severos, porque estávamos sob os impactos da La Niña, mas agora que temos um aquecimento da atmosfera, não temos tantas temperaturas tão baixas, por isso falamos que pode haver um aumento ligeiro na temperatura durante o inverno", completa.