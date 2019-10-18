Previsão do tempo

Sábado com sol e calor em todo o Espírito Santo

O tempo continua firme em todo o Estado. Em Vitória, a temperatura mínima é de 23°C e a máxima de 34°C

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 22:09 - Atualizado há 6 anos

Vila Velha - Praia da Costa, Libanês Crédito: Fernando Madeira

O sábado (19) começa com muito sol e calor para o capixaba, tempo bom para quem gosta de uma praia, de cachoeira, de sair ao ar livre. Mas como as temperaturas prometem estar altas, é importante beber bastante líquido e se proteger dos raios de sol.

Não há previsão de chuva e o vento pode soprar com moderada intensidade em todo litoral do Estado, sendo que em alguns momentos, as rajadas podem ser fortes.

Na Grande Vitória a temperatura mínima é de 23°C e a máxima chega a 35°C.

A Região Sul novamente terá as temperaturas mais altas do Estado, com mínima de 19°C e máxima de 38°C.

Até na região Serrana, onde as pessoas podem estar acostumadas com temperaturas mais amenas, poderão sentir também muito calor. Mesmo o dia começando com a mínima de 18°C, os termômetros sobem ao longo dia, podendo chegar a 32°C.

Nas Regiões Norte e Noroeste o tempo segue firme com máximas chegando a 37°C.

