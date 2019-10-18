Home
>
Clima no ES
>
Sábado com sol e calor em todo o Espírito Santo

Sábado com sol e calor em todo o Espírito Santo

O tempo continua firme em todo o Estado. Em Vitória, a temperatura mínima é de 23°C e a máxima de 34°C

Natalia Vicente

[email protected]

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 22:09

 - Atualizado há 6 anos

Vila Velha - Praia da Costa, Libanês Crédito: Fernando Madeira

O sábado (19) começa com muito sol e calor para o capixaba, tempo bom para quem gosta de uma praia, de cachoeira, de sair ao ar livre. Mas como as temperaturas prometem estar altas, é importante beber bastante líquido e se proteger dos raios de sol.

Recomendado para você

Meteorologista da Defesa Civil alerta para calor intenso nesta segunda quinzena de dezembro em diferentes regiões do Estado

Temperaturas podem passar dos 40°C em cidades do ES ainda neste mês

Apesar da previsão, o meteorologista da Defesa Civil Estadual destacou que  pode haver mudanças no cenário, já que o cenário envolve um período mais distante

Nova frente fria deve chegar ao ES com chuva na virada do ano

Temporal causou ainda queda de árvores na rodovia ES 391 e um deslizamento no bairro Pratinha, perto do Centro da cidade

Chuva forte e alagamentos atingem Mimoso do Sul

Não há previsão de chuva e o vento pode soprar com moderada intensidade em todo litoral do Estado, sendo que em alguns momentos, as rajadas podem ser fortes.

Na Grande Vitória a temperatura mínima é de 23°C e a máxima chega a 35°C.

A Região Sul novamente terá as temperaturas mais altas do Estado, com mínima de 19°C e máxima de 38°C.

Até na região Serrana, onde as pessoas podem estar acostumadas com temperaturas mais amenas, poderão sentir também muito calor. Mesmo o dia começando com a mínima de 18°C, os termômetros sobem ao longo dia, podendo chegar a 32°C.

Nas Regiões Norte e Noroeste o tempo segue firme com máximas chegando a 37°C.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

calor

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais