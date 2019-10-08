Home
Quarta-feira com sol entre nuvens na maior parte do Espírito Santo

Há previsão de chuva apenas para  Região Nordeste e no extremo Sudoeste capixaba

Natalia Vicente

[email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 22:12

 - Atualizado há 6 anos

O sol aparecerá entre nuvens em algumas regiões no Estado nesta quarta-feira (9) Crédito: Marcelo Prest

A quarta-feira (9) será de sol entre algumas nuvens na maior parte do Espírito Santo. São esperadas chuvas esparsas na Região Nordeste e no extremo sudoeste capixaba.

Na Grande Vitória, o sol predomina entre nuvens e não há expectativa de chover. As temperaturas registram a mínima de 21°C e a máxima de 32°C. Na Região Sul há previsão de pancadas de chuva no Caparaó, a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas da região a mínima é de 18°C e a máxima de 34°C.

Já na região Serrana, o dia começa com mínima de 14°C e a máxima chega a 30°C nas áreas mais altas.

Poderá ocorrer chuvas no leste da Região Norte do estado. Os termômetros registram a mínima de 18°C e a máxima de 30°C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, na região Noroeste do Estado, a mínima de 17°C e máxima de 31°C.

