Publicado em 7 de outubro de 2019 às 20:46
- Atualizado há 6 anos
A terça-feira (8) promete ser de tempo firme, sem previsão de chuva, para boa parte do Espírito Santo. Apenas nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste existe a expectativa de chuvas em alguns momentos do dia.
O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região Sul, mas algumas rajadas podem ser fortes.
Na Grande Vitória, o sol aparecerá com poucas nuvens e a temperatura registra a mínima de 20°C e a máxima de 32°C.
A região Sul do Estado os termômetros registram a mínima de 18°C e a máxima chega à 32°C.
Na Região Norte, a variação de nuvens e a chuva esparsa ,em alguns momentos, deixa clima com a temperatura mínima de 17°C e máxima de 30°C.
Já na Na Região Serrana, nas áreas altas, as menores temperaturas do dia são registradas, com a mínima de 15°C e máxima de 29°C.
