Home
>
Clima no ES
>
Previsão de tempo firme em boa parte do ES nesta terça-feira

Previsão de tempo firme em boa parte do ES nesta terça-feira

Na capital Vitória, o dia começa com a temperatura mínima  de 20°C chegando á máxima de 31°C

Natalia Vicente

[email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 20:46

 - Atualizado há 6 anos

Sol e calor no Espírito Santo Crédito: Natalia Vicente

A terça-feira (8) promete ser de tempo firme, sem previsão de chuva, para boa parte do Espírito Santo. Apenas nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste existe a  expectativa de chuvas em alguns momentos do dia.

Recomendado para você

Institutos de meteorologia indicam domingo de chuvas no Espírito Santo; 28 cidades estão sob alerta de tempestade, saiba quais são

ES entra em alerta para chuvas intensas, granizo e ventania até domingo (14)

Em diversos municípios capixabas, combinação de temporal e granizo provocou estragos; previsão é de mais aguaceiros em boa parte do fim de semana

ES tem dia de tempestades com granizo... e mais água está por vir

A chuva forte veio acompanhada de ventania e queda de granizo; prefeitura atua junto aos moradores afetados

Temporal em Colatina deixa pelo menos seis famílias desalojadas

O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região Sul, mas algumas rajadas podem ser fortes.

Na Grande Vitória, o sol aparecerá com poucas nuvens e a temperatura registra a mínima de 20°C e a máxima de 32°C.

A região Sul do Estado os termômetros registram a mínima de 18°C e a máxima chega à 32°C.

Na Região Norte, a variação de nuvens e a chuva esparsa ,em alguns momentos, deixa clima com a temperatura mínima de 17°C e máxima de 30°C.

Já na Na Região Serrana, nas áreas altas, as menores temperaturas do dia são registradas, com a mínima de 15°C e máxima de 29°C.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

calor espírito santo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais