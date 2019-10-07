Previsão do tempo

Previsão de tempo firme em boa parte do ES nesta terça-feira

Na capital Vitória, o dia começa com a temperatura mínima de 20°C chegando á máxima de 31°C

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 20:46 - Atualizado há 6 anos

Sol e calor no Espírito Santo Crédito: Natalia Vicente

A terça-feira (8) promete ser de tempo firme, sem previsão de chuva, para boa parte do Espírito Santo. Apenas nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste existe a expectativa de chuvas em alguns momentos do dia.

O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região Sul, mas algumas rajadas podem ser fortes.

Na Grande Vitória, o sol aparecerá com poucas nuvens e a temperatura registra a mínima de 20°C e a máxima de 32°C.

A região Sul do Estado os termômetros registram a mínima de 18°C e a máxima chega à 32°C.

Na Região Norte, a variação de nuvens e a chuva esparsa ,em alguns momentos, deixa clima com a temperatura mínima de 17°C e máxima de 30°C.

Já na Na Região Serrana, nas áreas altas, as menores temperaturas do dia são registradas, com a mínima de 15°C e máxima de 29°C.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta