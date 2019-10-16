Publicado em 16 de outubro de 2019 às 21:14
- Atualizado há 6 anos
O verão nem chegou ainda, mas o capixaba já sente as temperaturas altas devido ao sol forte e calor que predominam no Espírito Santo, e a quinta-feira (17) não será diferente. Isso por conta de uma massa de ar seco que está sobre o Estado, deixando as temperaturas mais altas até no próximo sábado (19).
Não há previsão de chuva ao longo do dia, e o vento continua soprando com moderada intensidade no litoral sul, porém, as rajadas podem ficar mais intensas em alguns momentos.
Na Grande Vitória, o sol aparece entre poucas nuvens. A temperatura mínima esperada é de 20°C e a máxima de 31°C na Grande Vitória, sol e poucas nuvens, sem chuva.
A região Sul registra a maior máxima do dia. O dia começa com a mínima de 18°C e a máxima pode chegar a 35°C.
Na Região Norte, os termômetros a mínima de 18°C e a máxima de 33°C.
Já na Região Serrana, onde normalmente o clima é mais fresco, há possibilidade de muito calor e temperaturas acima dos 30°C. A mínima é de 8°C e a máxima de 32°C.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o