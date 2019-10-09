Previsão de sol entre nuvens e possibilidade de chuva no ES

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 20:28
- Atualizado há 6 anos
O tempo pode mudar um pouco nas regiões Nordeste e Sul do Espírito Santo, com possibilidade de chuva esparsa nesta quinta-feira (10). Há também previsão de pancadas de chuva isoladas no Caparaó, durante o período da tarde. Nas demais áreas do Estado, não há expectativa de chuva.
Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens, mas sem possibilidade de chuva. As temperaturas registram a mínima de 21°C e a máxima de 30°C. Na capital Vitória, o dia começa com a mínima de 21°C e a máxima de 29°C.
Na Região Norte, sol entre algumas nuvens deixa o clima com temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.
Para quem estiver na Região Serrana do Estado, a previsão é de tem mínima de 14°C e a máxima não ultrapassa os 27°C.
