Marinha alerta para mar agitado e ventos de até 61 km/h no ES

É esperado que aproximação de sistema frontal deixe mar agitado e provoque ventos de até 61 km/h entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

A Marinha do Brasil emitiu, nesta semana, um alerta nesta para a aproximação de um sistema frontal que poderá provocar ventos fortes, de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 61 km/h — 33 nós na linguagem náutica — entre as noites desta quarta (25) e quinta-feira (26).

A previsão é de que a adversidade aconteça na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro, ao Norte de Arraial do Cabo, e o Espírito Santo , ao Sul de Marataízes. A aproximação do sistema frontal também poderá ocasionar agitação marítima, com ondas de direção Leste a Nordeste, de 3 a 4 metros de altura.

A Marinha pede que os navegantes fiquem em alerta e consultem essas informações antes de embarcarem. O órgão também solicita a ampla divulgação destes dados às comunidades de pesca, esporte e recreio.

ENTENDA O QUE É SISTEMA FRONTAL

Segundo a Marinha do Brasil, o sistema frontal é um fenômeno meteorológico representado por um conjunto de nuvens que pode ocasionar rajadas de vento e chuva nas regiões por onde passa. Ele representa o encontro entre duas massas de ar, geralmente uma fria e seca, e outra quente e úmida.

Cada um desses setores do sistema frontal — frente fria e frente quente — representa a massa de ar que está avançando na região. Além deles, há um centro de baixa pressão (região onde a pressão atmosférica é menor que a das localidades vizinhas), responsável pelo deslocamento de todo o sistema frontal.

"No Hemisfério Sul, os sistemas frontais geralmente se originam em regiões mais ao sul do Brasil e avançam para Leste e Nordeste, deslocando-se sobre a América do Sul ou avançando diretamente para o Oceano Atlântico. Alguns desses sistemas penetram mais no continente, chegando ao Sul das regiões Norte e Nordeste, enquanto outros passam mais afastados, em alto-mar, sem avançar sobre a terra", explicou o órgão.