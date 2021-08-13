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Mais de 40 cidades do ES recebem alerta de chuva

O aviso de perigo potencial do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até sábado; veja lista de municípios
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

13 ago 2021 às 14:31

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 14:31

Chuva muda a paisagem da Grande Vitória
Alerta é de acumulado de chuva com perigo potencial e inclui a Capital Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (13) um alerta de acumulado de chuva com perigo potencial para 43 cidades do Espírito Santo. O aviso começou a valer às 10h15 desta sexta-feira e segue até 11 horas de sábado (14). 

CIDADES COM ALERTA

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Guarapari
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itapemirim
  23. Itarana
  24. Iúna
  25. Jerônimo Monteiro
  26. Laranja da Terra
  27. Marataízes
  28. Marechal Floriano
  29. Mimoso do Sul
  30. Muniz Freire
  31. Muqui
  32. Piúma
  33. Presidente Kennedy
  34. Rio Novo do Sul
  35. Santa Leopoldina
  36. Santa Maria de Jetibá
  37. São José do Calçado
  38. Serra
  39. Vargem Alta
  40. Venda Nova do Imigrante
  41. Viana
  42. Vila Velha
  43. Vitória
O instituto diz que é esperada chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Há, ainda, baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos nas cidades com área de risco. O Inmet passa algumas instruções para moradores das cidades sob alerta:
  • Evite enfrentar o mau tempo;
  • Observe alteração nas encostas;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é milímetros por metro quadrado. Basta imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente explicando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu – e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

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