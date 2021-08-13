Mais de 40 cidades do ES recebem alerta de chuva

Alerta é de acumulado de chuva com perigo potencial e inclui a Capital Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

CIDADES COM ALERTA

O instituto diz que é esperada chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Há, ainda, baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos nas cidades com área de risco. O Inmet passa algumas instruções para moradores das cidades sob alerta:

Evite enfrentar o mau tempo;

Observe alteração nas encostas;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é milímetros por metro quadrado. Basta imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente explicando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.