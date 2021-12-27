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Tempo

Mais cidades do ES recebem alerta de chuvas fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou três alertas (de riscos amarelo, laranja e vermelho) válidos para cidades capixabas até terça-feira (28)

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 16:14

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

27 dez 2021 às 16:14
Trecho da BR 101, na altura do km 266, na Serra, está alagado por causa das chuvas desta terça-feira (24)
Serra está na lista de cidades que receberam alerta de chuva Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais um alerta nesta segunda-feira (27) de perigo potencial para chuvas intensas no Espírito Santo. Anteriormente, o instituto já havia publicado outros avisos para municípios das regiões Norte e Noroeste.

CIDADES SOB ALERTA AMARELO

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Colatina
  8. Ecoporanga
  9. Fundão
  10. Governador Lindenberg
  11. Ibiraçu
  12. Itaguaçu
  13. Jaguaré
  14. João Neiva
  15. Linhares
  16. Mantenópolis
  17. Marilândia
  18. Nova Venécia
  19. Pancas
  20. Rio Bananal
  21. Santa Leopoldina
  22. Santa Teresa
  23. São Domingos do Norte
  24. São Gabriel da Palha
  25. São Mateus
  26. São Roque do Canaã
  27. Serra
  28. Sooretama
  29. Vila Pavão
  30. Vila Valério

CIDADES SOB ALERTA LARANJA

  1. Água Doce do Norte 
  2. Barra de São Francisco
  3. Jaguaré 
  4. Linhares 
  5. Nova Venécia 
  6. Sooretama 
  7. Vila Pavão 
  8. Vila Valério

CIDADES SOB ALERTA VERMELHO

  1. Boa Esperança
  2. Conceição da Barra
  3. Ecoporanga
  4. Montanha
  5. Mucurici
  6. Pedro Canário
  7. Pinheiros
  8. Ponto Belo
  9. São Mateus

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