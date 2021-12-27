Mais cidades do ES recebem alerta de chuvas fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais um alerta nesta segunda-feira (27) de perigo potencial para chuvas intensas no Espírito Santo. Anteriormente, o instituto já havia publicado outros avisos para municípios das regiões Norte e Noroeste.
CIDADES SOB ALERTA AMARELO
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Colatina
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Nova Venécia
- Pancas
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
CIDADES SOB ALERTA LARANJA
- Água Doce do Norte
- Barra de São Francisco
- Jaguaré
- Linhares
- Nova Venécia
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
CIDADES SOB ALERTA VERMELHO
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Montanha
- Mucurici
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus