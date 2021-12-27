Norte e Noroeste do ES recebem dois alertas de chuvas intensas

Avisos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são válidos a partir desta segunda-feira (27) até a manhã de terça-feira (28)
Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 dez 2021 às 10:46

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para a ocorrência de chuvas intensas no Espírito Santo. O primeiro (laranja) é válido para 17 cidades, já o segundo (vermelho) inclui nove municípios. Algumas localidades estão sinalizadas com os dois alertas. 
O alerta laranja, de perigo, começou às 10h desta segunda-feira (27) e termina às 10h de terça-feira (28). Pode chover entre 30 e 60 mm/h e até 100 mm/dia. A força dos ventos pode variar de 60 a 100 km/h. Há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O alerta vermelho, de grande perigo, também começou nesta segunda e vale no mesmo horário que o laranja. O Inmet informa que há grande risco de fortes alagamentos e transbordamento de rios além de deslizamento de encostas em cidades com áreas de risco. A chuva pode ser superior aos 60 mm/h ou acima de 100mm/dia.

ALERTA LARANJA

  1. Água Doce do Norte
  2. Barra de São Francisco
  3. Boa Esperança
  4. Conceição da Barra
  5. Ecoporanga
  6. Jaguaré
  7. Linhares
  8. Montanha
  9. Mucurici
  10. Nova Venécia
  11. Pedro Canário
  12. Pinheiros
  13. Ponto Belo
  14. São Mateus
  15. Sooretama
  16. Vila Pavão
  17. Vila Valério

ALERTA VERMELHO

  1. Boa Esperança
  2. Conceição da Barra
  3. Ecoporanga
  4. Montanha
  5. Mucurici
  6. Pedro Canário
  7. Pinheiros
  8. Ponto Belo
  9. São Mateus

Recomendações do Inmet

- Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;
- Observe alteração nas encostas;
- Permaneça em local abrigado;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

