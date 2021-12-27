Norte e Noroeste do ES recebem dois alertas de chuvas intensas

ALERTA LARANJA
- Água Doce do Norte
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Linhares
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
ALERTA VERMELHO
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Montanha
- Mucurici
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus
Recomendações do Inmet
- Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;
- Observe alteração nas encostas;
- Permaneça em local abrigado;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).