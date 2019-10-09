Instituto emite alerta de chuva para o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para algumas cidades do Espírito Santo nesta quarta-feira (9). De acordo com o instituto, é previsto chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia e um baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, nas cidades com tais áreas de risco.
Em situações como essas, o Inmet alerta que é preciso ter cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico e também orienta que se mantenha informado sobre as condições meteorológicas previstas.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
CONFIRA AS CIDADES
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- Vargem Alta
- Venda Nova Do Imigrante
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