Instituto emite alerta de chuva para o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para algumas cidades do Espírito Santo nesta quarta-feira (9). De acordo com o instituto, é previsto chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia e um baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, nas cidades com tais áreas de risco.