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Previsão do Tempo

Instituto emite alerta de chuva para o Espírito Santo

Trinta cidades estão na lista divulgada pelo Inmet. Confira!

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 10:06

Publicado em 

09 out 2019 às 10:06
Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para algumas cidades do Espírito Santo nesta quarta-feira (9). De acordo com o instituto, é previsto chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia e um baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, nas cidades com tais áreas de risco.
Em situações como essas, o Inmet alerta que é preciso ter cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico e também orienta que se mantenha informado sobre as condições meteorológicas previstas.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

CONFIRA AS CIDADES

  1. Anchieta
  2. Apiacá
  3. Atilio Vivacqua
  4. Bom Jesus Do Norte
  5. Cachoeiro De Itapemirim
  6. Castelo
  7. Conceição Do Castelo
  8. Divino De São Lourenço
  9. Domingos Martins
  10. Guarapari
  11. Guaçuí
  12. Ibitirama
  13. Iconha
  14. Irupi
  15. Itapemirim
  16. Iúna
  17. Jerônimo Monteiro
  18. Marataízes
  19. Marechal Floriano
  20. Mimoso Do Sul
  21. Muniz Freire
  22. Muqui
  23. Piúma
  24. Presidente Kennedy
  25. Rio Novo Do Sul
  26. São José Do Calçado
  27. Vargem Alta
  28. Venda Nova Do Imigrante
  29. Viana
  30. Vila Velha

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