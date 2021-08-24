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Prejudicial à saúde

Incaper emite alerta para risco de umidade do ar atingir 12% no ES

Aviso especial do instituto vale para esta terça (24) e quarta-feira (25). Os baixos índices de umidade do ar prejudicam a saúde e as vegetações, devido aos riscos de queimadas

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 15:43

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 ago 2021 às 15:43
Calor na Grande Vitória
Tempo segue aberto no Espírito Santo e Incaper alerta para baixa umidade relativa do ar Crédito: Vitor Jubini
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) divulgou um alerta para os baixos índices de umidade relativa do ar nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25), que podem chegar a 12% em algumas regiões do Espírito Santo — percentual que exige atenção, segundo parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS)
De acordo com o Incaper, a baixa umidade do ar é prejudicial à saúde e também às vegetações, que ficam vulneráveis a ocorrências de incêndios e queimadas.
O instituto informou que os índices de umidade relativa do ar devem atingir valores entre 30% e 20% no período da tarde desta terça-feira em parte dos municípios das regiões Norte, Noroeste, Serrana e Sul do Estado. 
Na quarta-feira, segundo o Incaper, o tempo segue aberto em todo o Espírito Santo. No período da tarde, o percentual pode chegar a 20% nas áreas de risco moderado e de 20% a 12% nas de risco alto em alguns pontos das regiões Sul e Serrana. A umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30% nas cidades da Grande Vitória e nas que ficam ao Sul da Região Noroeste.
Segundo o Incaper, o motivo para a baixa umidade do ar no Estado é a influência de uma massa de ar seco, que dificulta a formação de nuvens — característica comum em meses menos chuvosos do ano. A coordenação de meteorologia do instituto explicou que "o ar seco está associado à baixa quantidade de vapor d'água presente na atmosfera e a capacidade de armazenamento deste vapor d'água na atmosfera varia inversamente proporcional à temperatura do ar. Os baixos índices de umidade do ar normalmente ocorrem no período da tarde, quando as temperaturas estão elevadas".

CUIDADOS COM A SAÚDE

Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que a umidade do ar ideal para a saúde dos seres humanos deve ficar entre 50 e 60%. A orientação da OMS para esses dias de tempo seco é evitar atividade física entre 12h e 15h, usar umidificadores de ambiente (uma toalha molhada também é útil), lavar o nariz com soro fisiológico, beber 3 litros de água no dia mais seco e evitar se expor ao sol.

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