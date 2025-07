Clima

Frio vai continuar? Saiba a previsão do tempo para o fim de semana no ES

Chuva rápida, céu nublado e temperaturas mais amenas devem marcar o sábado e domingo dos capixabas

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de julho de 2025 às 12:25

No sábado (12), há regiões do Estado que podem registrar temperatura mínima de 12 °C Crédito: Ricardo Medeiros

Os casacos deixaram os guarda-roupas, tornaram-se companheiros inseparáveis dos capixabas e a tendência é que permaneça assim, já que o friozinho deve continuar no Espírito Santo durante o fim de semana. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) indica que a instabilidade do clima vai seguir nos próximos dias, com possibilidade de chuvas rápidas e temperaturas amenas em todas as regiões do estado. Veja, abaixo, a previsão do tempo:>

Sexta-feira nublada, com chuva e vento no litoral

A sexta-feira (11) começou nublada e com pancadas de chuva em boa parte do Espírito Santo. De acordo com o Incaper, o tempo está instável por causa da umidade trazida pelos ventos que sopram do oceano para o continente. A chuva é mais frequente nas cidades litorâneas e o vento sopra com intensidade fraca a moderada no litoral. >

Grande Vitória : 19 °C / 25 °C — Vitória: 19 °C / 25 °C

Região Sul: Áreas menos elevadas: 16 °C / 24 °C — Áreas altas: 13 °C / 19 °C

Áreas menos elevadas: 16 °C / 24 °C — Áreas altas: 13 °C / 19 °C Região Serrana: Áreas menos elevadas: 17 °C / 23 °C — Áreas altas: 13 °C / 20 °C

Áreas menos elevadas: 17 °C / 23 °C — Áreas altas: 13 °C / 20 °C Região Norte: 20 °C / 26 °C

20 °C / 26 °C Região Noroeste: Áreas menos elevadas: 17 °C / 26 °C — Mantenópolis e Alto Rio Novo: 15 °C / 24 °C

Áreas menos elevadas: 17 °C / 26 °C — Mantenópolis e Alto Rio Novo: 15 °C / 24 °C Região Nordeste: 20 °C / 26 °C >

Sábado com clima úmido e temperaturas amenas

No sábado (12), o tempo continua instável em todo o Estado. A previsão é de muitas nuvens e chuvas rápidas em vários momentos do dia, principalmente nas áreas costeiras. A sensação deve continuar sendo de frio leve, com temperaturas oscilando entre 12 °C e 26 °C, dependendo da região. Na Região Serrana, por exemplo, os moradores das áreas mais altas devem enfrentar mínimas de até 12 °C. Já nas áreas menos elevadas da Região Sul, a máxima não passa dos 24 °C.>

Grande Vitória: 18 °C / 24 °C — Vitória: 18 °C / 23 °C

18 °C / 24 °C — Vitória: 18 °C / 23 °C Região Sul: Áreas menos elevadas: 16 °C / 24 °C — Áreas altas: 13 °C / 21 °C

Áreas menos elevadas: 16 °C / 24 °C — Áreas altas: 13 °C / 21 °C Região Serrana: Áreas menos elevadas: 16 °C / 21 °C — Áreas altas: 12 °C / 19 °C

Áreas menos elevadas: 16 °C / 21 °C — Áreas altas: 12 °C / 19 °C Região Norte: 21 °C / 25 °C

21 °C / 25 °C Região Noroeste: Áreas menos elevadas: 18 °C / 25 °C — Mantenópolis e Alto Rio Novo: 16 °C / 23 °C

Áreas menos elevadas: 18 °C / 25 °C — Mantenópolis e Alto Rio Novo: 16 °C / 23 °C Região Nordeste: 21 °C / 25 °C >

Domingo com mais nuvens e possibilidade de chuva rápida

No domingo (13), o dia será de variação de nuvens e chuvas rápidas ao longo do dia. A Grande Vitória e a metade Sul do Estado devem registrar mais instabilidade. Mesmo com a chuva, o frio não será rigoroso, mas segue marcando presença. Em Vitória, a mínima prevista é de 16 °C e a máxima chega a 25 °C. Na Região Serrana, os termômetros podem registrar apenas 10 °C nas áreas mais elevadas.>

Grande Vitória: 16 °C / 26 °C — Vitória: 16 °C / 25 °C

16 °C / 26 °C — Vitória: 16 °C / 25 °C Região Sul: Áreas menos elevadas: 15 °C / 24 °C — Áreas altas: 11 °C / 20 °C

Áreas menos elevadas: 15 °C / 24 °C — Áreas altas: 11 °C / 20 °C Região Serrana: Áreas menos elevadas: 15 °C / 23 °C — Áreas altas: 10 °C / 20 °C

Áreas menos elevadas: 15 °C / 23 °C — Áreas altas: 10 °C / 20 °C Região Norte: 19 °C / 24 °C

19 °C / 24 °C Região Noroeste: Áreas menos elevadas: 16 °C / 25 °C — Mantenópolis e Alto Rio Novo: 14 °C / 24 °C

Áreas menos elevadas: 16 °C / 25 °C — Mantenópolis e Alto Rio Novo: 14 °C / 24 °C Região Nordeste: 19 °C / 26 °C

Da esquerda para a direita, mapas mostram a previsão do tempo para sexta (11), sábado (12) e domingo (13) Crédito: Reprodução Incaper

E na segunda-feira?

Para quem prefere o tempo firme, uma boa notícia: na segunda-feira (14), de acordo com o Incaper, a instabilidade perde força. O céu deve abrir e não há previsão de chuva. O vento continua soprando com intensidade fraca a moderada pelo litoral.>

