Frio histórico no ES: sete cidades registram menores temperaturas do ano

Também teve município onde os termômetros bateram a casa dos 8 °C durante a madrugada desta quinta-feira (12)

A madrugada desta quinta-feira (12) entrou para a história climática do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), ao menos sete cidades registraram as temperaturas mais baixas do ano até o momento. Dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) revelam que o frio intenso, somado a ventos fortes, trouxe sensação térmica ainda mais acentuada em diversas regiões.>