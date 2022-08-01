Frente fria vai embora e agosto começa com predomínio de sol no ES

O sol continua entre poucas nuvens na terça-feira (2) e pode ocorrer chuva apenas na Região Nordeste do Estado. A temperatura diurna e a da madrugada aumenta um pouco mais e não chove nas demais regiões. O vento aumenta um pouco mais a intensidade no Litoral Sul, podendo ocorrer rajadas, e se mantém moderado no Litoral Metropolitano.