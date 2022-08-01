Frente fria vai embora e agosto começa com predomínio de sol no ES

O fim de semana foi marcado por uma frente fria que trouxe chuva e temperaturas mais amenas ao Espírito Santo. O fenômeno climático foi embora e o início deste mês de agosto deve ser marcado pelo predomínio de sol com possibilidade de chover de forma fraca e isolada apenas em duas localidades do Estado.
A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que chove apenas no Extremo Norte capixaba, de forma espalhada e fraca, nesta segunda-feira (1º). No restante do Estado, o sol aparece entre poucas nuvens, não chove e as temperaturas aumentam. O vento volta a acelerar entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
O sol continua entre poucas nuvens na terça-feira (2) e pode ocorrer chuva apenas na Região Nordeste do Estado. A temperatura diurna e a da madrugada aumenta um pouco mais e não chove nas demais regiões. O vento aumenta um pouco mais a intensidade no Litoral Sul, podendo ocorrer rajadas, e se mantém moderado no Litoral Metropolitano.
A quarta-feira (3) segue com sol e sem previsão de chuva no Estado. O vento se mantém mais forte com rajadas no litoral sul e moderado no litoral metropolitano.