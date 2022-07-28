Frente fria chega no sábado e traz ventos de até 75 km/h para o ES

Surfistas aproveitam o mar de ressaca para curtir as ondas na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O tempo ficará fechado, mas a chuva prevista será fraca ao longo do dia nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória, enquanto nas demais regiões o dia segue com muitas nuvens, mas não chove.

Já o domingo (31) terá diminuição de nuvens no Estado e previsão de chuva apenas para o Extremo Norte capixaba.

A previsão de chuva fraca no fim de semana marca uma característica de julho no Estado. Como o Incaper evidenciou, o mês foi marcado pelo avanço da seca e poucas chuvas , devido a um sistema de alta pressão próximo à costa que dificultou a formação de instabilidades no território capixaba.

ALERTA DA MARINHA

Por causa da chegada da frente fria, a Marinha destaca que podem ocorrer ventos de direção Sudoeste e Sul, com intensidade de até 75km/h (40 nós), na faixa litorânea entre Laguna, em Santa Catarina e Itaoca, no Espírito Santo, entre a noite desta quinta-feira (28) e sexta-feira (29).

ONDAS E RESSACA

Os ventos associados à passagem dessa frente fria poderão ocasionar ondas, em alto mar, de direção Sudoeste a Sudeste, entre 3,0 e 3,5 metros, na faixa litorânea entre Laguna (SC) a de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, entre a manhã de sexta-feira (29) e sábado (30).