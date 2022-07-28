Frente fria chega no sábado e traz ventos de até 75 km/h para o ES

Prevista para atingir o Espírito Santo no domingo (31), a frente fria teve a chegada antecipada para sábado (30). A Marinha do Brasil alerta que o fenômeno climático pode trazer ventos de até 75 km/h ao litoral capixaba.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca que a frente fria provocará aumento de nuvens e diminuição da temperatura diurna no sábado (30).
O tempo ficará fechado, mas a chuva prevista será fraca ao longo do dia nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória, enquanto nas demais regiões o dia segue com muitas nuvens, mas não chove.
Já o domingo (31) terá diminuição de nuvens no Estado e previsão de chuva apenas para o Extremo Norte capixaba.
A previsão de chuva fraca no fim de semana marca uma característica de julho no Estado. Como o Incaper evidenciou, o mês foi marcado pelo avanço da seca e poucas chuvas, devido a um sistema de alta pressão próximo à costa que dificultou a formação de instabilidades no território capixaba.
ALERTA DA MARINHA
Por causa da chegada da frente fria, a Marinha destaca que podem ocorrer ventos de direção Sudoeste e Sul, com intensidade de até 75km/h (40 nós), na faixa litorânea entre Laguna, em Santa Catarina e Itaoca, no Espírito Santo, entre a noite desta quinta-feira (28) e sexta-feira (29).
ONDAS E RESSACA
Os ventos associados à passagem dessa frente fria poderão ocasionar ondas, em alto mar, de direção Sudoeste a Sudeste, entre 3,0 e 3,5 metros, na faixa litorânea entre Laguna (SC) a de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, entre a manhã de sexta-feira (29) e sábado (30).
O mesmo sistema frontal poderá provocar ressaca, com ondas de direção Sudoeste a Sudeste, com altura de até 3,0 m, de Mostardas, no Rio Grande do Sul a Florianópolis (SC), entre a madrugada de sexta-feira (29) e a manhã de sábado (30), e também de Santos, em São Paulo ao Cabo de São Tomé (RJ), entre a madrugada de sábado (30) e domingo (31).