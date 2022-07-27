Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudança climática

Frente fria passa pelo ES no fim de semana e diminui as temperaturas

Julho foi um mês sem muita chuva e de temperaturas acima dos 30°C devido a um sistema de alta pressão que dificultou a chegada de frentes frias no Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 jul 2022 às 07:45

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 07:45

Tempo nublado
Pode chover fraco ao longo do dia de domingo nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O último dia de julho deve terminar com a passagem de uma frente fria pelo Espírito Santo. Durante todo o mês, o Estado teve poucos registros de chuva forte devido a um sistema de alta pressão próximo à costa brasileira.
Conforme mostra a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a frente fria passa pelo Estado no domingo (31). A quantidade de nuvens aumenta e as temperaturas diurnas diminuem.
Pode chover fraco ao longo do dia nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Nas demais áreas capixabas, o dia segue muito nublado, mas sem chuva.

FIM DE SEMANA

A sexta-feira (29) terá predomínio de sol e não há previsão de chuva para todo o Estado. Na Grande Vitória as máximas chegam aos 32ºC, já na Região Sul, os termômetros podem chegar aos 34ºC.
No sábado (30) o sol continua a aparecer e as temperaturas diurnas podem aumentar um pouco mais em todas as regiões, segundo o Incaper. O Instituto, no entanto, ainda não divulgou as máximas e mínimas previstas para esse dia.

Veja Também

Seca avança em todo o ES e julho termina sem chuva significativa

Vídeo: frio congela água no Parque do Caparaó no ES

Termômetro marca -1 °C na madrugada desta sexta em Castelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Climatempo Incaper Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados