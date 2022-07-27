Frente fria passa pelo ES no fim de semana e diminui as temperaturas

O último dia de julho deve terminar com a passagem de uma frente fria pelo Espírito Santo. Durante todo o mês, o Estado teve poucos registros de chuva forte devido a um sistema de alta pressão próximo à costa brasileira.
Conforme mostra a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a frente fria passa pelo Estado no domingo (31). A quantidade de nuvens aumenta e as temperaturas diurnas diminuem.
Pode chover fraco ao longo do dia nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Nas demais áreas capixabas, o dia segue muito nublado, mas sem chuva.
FIM DE SEMANA
A sexta-feira (29) terá predomínio de sol e não há previsão de chuva para todo o Estado. Na Grande Vitória as máximas chegam aos 32ºC, já na Região Sul, os termômetros podem chegar aos 34ºC.
No sábado (30) o sol continua a aparecer e as temperaturas diurnas podem aumentar um pouco mais em todas as regiões, segundo o Incaper. O Instituto, no entanto, ainda não divulgou as máximas e mínimas previstas para esse dia.