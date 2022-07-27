Frente fria passa pelo ES no fim de semana e diminui as temperaturas

Pode chover fraco ao longo do dia de domingo nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Pode chover fraco ao longo do dia nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Nas demais áreas capixabas, o dia segue muito nublado, mas sem chuva.

FIM DE SEMANA

A sexta-feira (29) terá predomínio de sol e não há previsão de chuva para todo o Estado. Na Grande Vitória as máximas chegam aos 32ºC, já na Região Sul, os termômetros podem chegar aos 34ºC.