Fonte interativa vira opção para aliviar calor de Colatina, no ES

Iniciativa atrai famílias ao Centro da cidade Crédito: Prefeitura de Colatina

Com o calorão sentido no Espírito Santo nos últimos dias, os capixabas têm buscado variadas formas para se refrescar. As praias costumam ser os destinos mais cobiçados, mas em cidades que não têm litoral, é preciso buscar outras alternativas. Sobretudo em Colatina, na Região Noroeste, onde termômetros de rua registraram temperatura de 43 ºC nesta semana.

A prefeitura e o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) colocaram em funcionamento uma fonte interativa de água na área verde da Avenida Beira-Rio, no Centro. Ela vai funcionar desta quarta (31) até sábado (3), das 7h às 11h e das 12h às 22h, para que moradores e visitantes aproveitem o espaço para se refrescar.