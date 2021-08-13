Fim de semana será de calor na maior parte do Espírito Santo

Fim de semana de calorão em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

Para quem estava com saudade do calor, o fim de semana promete ser um presente. Ainda estamos no inverno, mas o sábado (14) e o domingo (15) serão de sol na maior parte do Espírito Santo.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , uma massa de ar seco e quente dificulta a formação de nuvens sobre o Estado e vai manter o tempo aberto, com predomínio de calor.

Nesta sexta-feira (13), por conta da presença da umidade vinda do oceano, há uma pequena chance de chuva rápida, no final da tarde, apenas no litoral capixaba e nas cidades que fazem divisa com a Bahia.

No sábado (14), os termômetros vão variar entre 14 °C e 26 °C na Grande Vitória. Nas regiões Norte e Sul do Espírito Santo, a máxima pode chegar aos 31 °C. Já na Região Serrana, mínima de 11 °C e máxima de 25 °C.

"No sábado, há uma pequena chance de chuva apenas no fim da madrugada entre o litoral sul e o metropolitano. Não chove e faz calor nas demais áreas capixabas e os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% à tarde por todo o oeste do Estado", afirma o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper.

DOMINGO (15)

O domingo será sem chance de chuva em qualquer parte do Espírito Santo e as temperaturas seguem altas. Mínima de 17 °C e máxima de 26 °C na Grande Vitória. Já nas regiões Norte, Noroeste e Sul, mínima de 18 °C e máxima de 32 °C. Enquanto nas montanhas capixabas, os termômetros vão ficar entre 16°C e 28 °C.

"O tempo fica aberto no domingo em todo o Espírito Santo, sem expectativa de chuva. A umidade do ar segue baixa, ficando abaixo dos 30% à tarde em algumas cidades", diz o meteorologista.

CUIDADO COM A UMIDADE DO AR

O ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é que umidade relativa do ar varie entre 50% e 80%. Por isso, quando os níveis se aproximam de 30%, há um alerta dos institutos de meteorologia. Quando o tempo está muito seco, as vias respiratórias fazem um esforço maior. Com isso, as defesas do corpo diminuem e aí surgem as viroses e alergias. Nessas situações é importante tomar bastante água.

TEMPO COMEÇA A MUDAR NA SEGUNDA (16)