Feriadão começa com alerta de chuva intensa para 22 cidades do ES

De acordo com o Inmet, são previstos acumulados entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos de até 100km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A previsão para a Grande Vitória e a Região Serrana, que normalmente registra as temperaturas mais baixas do Estado, é de uma sexta com muitas nuvens e chuva a qualquer hora, em geral, com fraca intensidade. As precipitações devem se intensificar à noite.