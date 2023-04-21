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Feriadão começa com alerta de chuva intensa para 22 cidades do ES

O aviso de cor laranja, intermediário na escala de risco, é válido até as 10h deste sábado (22); veja a lista dos municípios

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 13:43

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

21 abr 2023 às 13:43
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Previsão é de chuvas de até 100mm por dia em 22 municípios Crédito: Vitor Jubini
O início do feriadão de Tiradentes será de chuvas intensas em pelo menos 22 municípios capixabas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de cor laranja — o intermediário na escala de risco — compreende sobretudo as regiões Norte e Noroeste, e é válido até as 10h de sábado (22).
De acordo com o Inmet, são previstos acumulados entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos de até 100km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Confira os municípios enquadrados no alerta:
  1. Água Doce do Norte 
  2. Águia Branca
  3. Barra de São Francisco
  4. Boa Esperança
  5. Conceição da Barra 
  6. Ecoporanga
  7. Governador Lindenberg 
  8. Jaguaré 
  9. Linhares
  10. Montanha 
  11. Mucurici 
  12. Nova Venécia 
  13. Pedro Canário
  14. Pinheiros 
  15. Ponto Belo
  16. Rio Bananal 
  17. São Domingos do Norte
  18. São Gabriel da Palha 
  19. São Mateus
  20. Sooretama 
  21. Vila Pavão 
  22. Vila Valério 

Recorde de frio

Depois de muitos fins de semana e feriados com sol e calor, o desta sexta-feira (21), de Tiradentes, deve ser marcado pela possibilidade de recorde de frio em Vitória, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.
A previsão para a Grande Vitória e a Região Serrana, que normalmente registra as temperaturas mais baixas do Estado, é de uma sexta com muitas nuvens e chuva a qualquer hora, em geral, com fraca intensidade. As precipitações devem se intensificar à noite.
Previsão de recorde de frio nesta sexta-feira (21), segundo a Climatempo:
  • Vitória - temperatura mínima prevista de 21°C (recorde atual 21,4°C em 11/4); 
  • Belo Horizonte - temperatura mínima prevista de 14°C (recorde atual 18,1C em 18/4); 
  • Rio de Janeiro - temperatura mínima prevista de 16°C (recorde atual 16,8°C em 11/4); 
  • São Paulo- temperatura mínima prevista de 10°C (recorde atual 14,3°C em 20/4;
  • Curitiba - temperatura mínima prevista de 7°C (recorde atual 9,4°C em 20/4)

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