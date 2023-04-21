Feriadão começa com alerta de chuva intensa para 22 cidades do ES

O início do feriadão de Tiradentes será de chuvas intensas em pelo menos 22 municípios capixabas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de cor laranja — o intermediário na escala de risco — compreende sobretudo as regiões Norte e Noroeste, e é válido até as 10h de sábado (22).
De acordo com o Inmet, são previstos acumulados entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos de até 100km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Confira os municípios enquadrados no alerta:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Recorde de frio
Depois de muitos fins de semana e feriados com sol e calor, o desta sexta-feira (21), de Tiradentes, deve ser marcado pela possibilidade de recorde de frio em Vitória, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.
A previsão para a Grande Vitória e a Região Serrana, que normalmente registra as temperaturas mais baixas do Estado, é de uma sexta com muitas nuvens e chuva a qualquer hora, em geral, com fraca intensidade. As precipitações devem se intensificar à noite.
Previsão de recorde de frio nesta sexta-feira (21), segundo a Climatempo:
- Vitória - temperatura mínima prevista de 21°C (recorde atual 21,4°C em 11/4);
- Belo Horizonte - temperatura mínima prevista de 14°C (recorde atual 18,1C em 18/4);
- Rio de Janeiro - temperatura mínima prevista de 16°C (recorde atual 16,8°C em 11/4);
- São Paulo- temperatura mínima prevista de 10°C (recorde atual 14,3°C em 20/4;
- Curitiba - temperatura mínima prevista de 7°C (recorde atual 9,4°C em 20/4)