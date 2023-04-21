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Navios da Marinha abrem para visitação no Porto de Vitória

Duas embarcações, de socorro submarino e de apoio oceanográfico, serão abertas ao público neste domingo (23); senhas para visitação serão distribuídas até as 16 horas

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 12:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2023 às 12:13
Navio
Navio "Guillobel" atua no salvamento de submarinos e de suas tripulações Crédito: Marinha do Brasil/Divulgação
Dois navios da Marinha do Brasil estarão disponíveis para visitação neste fim de semana, no Porto de Vitória. As embarcações de socorro submarino (Guillobel) e de apoio oceanográfico (Ary Rongel) estão atracadas no Cais Comercial, na Capital, e serão abertas ao público neste domingo (23), das 14 às 17 horas.
Os interessados podem acessar o complexo portuário pela Portaria de Acesso aos Pedestres, localizada em frente ao Palácio Anchieta, no Centro.
As visitas, promovidas pela Marinha, contam com apoio da Vports, empresa responsável pelo Porto de Vitória.
Conforme informações divulgadas pela Marinha, o Navio de Apoio Oceanográfico “Ary Rongel” foi incorporado à frota abril de 1994, dando início a uma nova fase do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), com a missão de apoiar os subprogramas de Ciências da Atmosfera, Ciências da Terra, Ciências de Vida e de Logística.
Navio de Apoio Oceanográfico “Ary Rongel” dá suporte a atividades na Antártica
Navio de Apoio Oceanográfico “Ary Rongel” dá suporte a atividades na Antártica Crédito: Marinha do Brasil/Divulgação
“Foi projetado para a operação em regiões polares e possui a capacidade de navegar campos de gelo fragmentado. Seu nome é uma homenagem ao Almirante de Esquadra Ary dos Santos Rongel, que por toda a sua vida dedicou-se ao desenvolvimento da Hidrografia na Marinha.”
Já o "Guillobel" atua no salvamento de submarinos e de suas tripulações, contando com recursos para a realização segura de diferentes tipos de operações de mergulho. “É o quarto Navio de Socorro de Submarino da Marinha do Brasil, seguindo-se à Corveta “Imperial Marinheiro” e aos Navios de Socorro Submarino “Gastão Moutinho” e “Felinto Perry”.”

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