Navios da Marinha abrem para visitação no Porto de Vitória

Dois navios da Marinha do Brasil estarão disponíveis para visitação neste fim de semana, no Porto de Vitória. As embarcações de socorro submarino (Guillobel) e de apoio oceanográfico (Ary Rongel) estão atracadas no Cais Comercial, na Capital, e serão abertas ao público neste domingo (23), das 14 às 17 horas.
Os interessados podem acessar o complexo portuário pela Portaria de Acesso aos Pedestres, localizada em frente ao Palácio Anchieta, no Centro.
As visitas, promovidas pela Marinha, contam com apoio da Vports, empresa responsável pelo Porto de Vitória.
Conforme informações divulgadas pela Marinha, o Navio de Apoio Oceanográfico “Ary Rongel” foi incorporado à frota abril de 1994, dando início a uma nova fase do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), com a missão de apoiar os subprogramas de Ciências da Atmosfera, Ciências da Terra, Ciências de Vida e de Logística.
“Foi projetado para a operação em regiões polares e possui a capacidade de navegar campos de gelo fragmentado. Seu nome é uma homenagem ao Almirante de Esquadra Ary dos Santos Rongel, que por toda a sua vida dedicou-se ao desenvolvimento da Hidrografia na Marinha.”
Já o "Guillobel" atua no salvamento de submarinos e de suas tripulações, contando com recursos para a realização segura de diferentes tipos de operações de mergulho. “É o quarto Navio de Socorro de Submarino da Marinha do Brasil, seguindo-se à Corveta “Imperial Marinheiro” e aos Navios de Socorro Submarino “Gastão Moutinho” e “Felinto Perry”.”