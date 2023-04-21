Navios da Marinha abrem para visitação no Porto de Vitória

Navio "Guillobel" atua no salvamento de submarinos e de suas tripulações Crédito: Marinha do Brasil/Divulgação

Dois navios da Marinha do Brasil estarão disponíveis para visitação neste fim de semana, no Porto de Vitória . As embarcações de socorro submarino (Guillobel) e de apoio oceanográfico (Ary Rongel) estão atracadas no Cais Comercial, na Capital, e serão abertas ao público neste domingo (23), das 14 às 17 horas.

Os interessados podem acessar o complexo portuário pela Portaria de Acesso aos Pedestres, localizada em frente ao Palácio Anchieta, no Centro.

Conforme informações divulgadas pela Marinha, o Navio de Apoio Oceanográfico “Ary Rongel” foi incorporado à frota abril de 1994, dando início a uma nova fase do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), com a missão de apoiar os subprogramas de Ciências da Atmosfera, Ciências da Terra, Ciências de Vida e de Logística.

Navio de Apoio Oceanográfico “Ary Rongel” dá suporte a atividades na Antártica Crédito: Marinha do Brasil/Divulgação

“Foi projetado para a operação em regiões polares e possui a capacidade de navegar campos de gelo fragmentado. Seu nome é uma homenagem ao Almirante de Esquadra Ary dos Santos Rongel, que por toda a sua vida dedicou-se ao desenvolvimento da Hidrografia na Marinha.”