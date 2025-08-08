Clima

ES tem alerta de chuva intensa; veja previsão para o fim de semana

Alerta é válido das 15h desta sexta-feira (8) até meio-dia de sábado (9); fim de semana começa com tempo aberto, mas domingo (10) pode ser de chuva

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 11:38

Previsão do tempo para o fim de semana, segundo o Incaper Crédito: Reprodução Incaper

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo, com grau de severidade "perigo potencial", válido das 15h desta sexta-feira (8) até meio-dia de sábado (9). A previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, além de ventos com intensidade entre 40 e 60 km/h.

O alerta é classificado com a cor amarela, o primeiro nível da escala de risco do Inmet — seguido pelos níveis laranja (perigo) e vermelho (grande perigo). Nas cidades abrangidas pelo aviso há risco moderado de quedas de galhos, alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia. Veja a lista dos municípios incluídos:

Afonso Cláudio; Alegre; Alfredo Chaves; Anchieta; Apiacá; Atílio Vivacqua; Bom Jesus do Norte; Brejetuba; Cachoeiro de Itapemirim; Castelo; Conceição do Castelo; Divino de São Lourenço; Domingos Martins; Dores do Rio Preto; Guaçuí; Guarapari; Ibatiba; Ibitirama; Iconha; Irupi; Itapemirim; Iúna; Jerônimo Monteiro; Marataízes; Marechal Floriano; Mimoso do Sul; Muniz Freire; Muqui; Piúma; Presidente Kennedy; Rio Novo do Sul; São José do Calçado; Vargem Alta; Venda Nova do Imigrante; Viana.

Confira como fica o tempo nos próximos dias no ES

Sexta-feira (8)

Apesar do alerta de chuva, o dia segue com tempo aberto em todo o estado, segundo o Informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Não há previsão de chuva ao longo do dia, mas a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% em áreas do oeste, o que exige atenção para a hidratação. O vento sopra fraco a moderado no litoral, com possíveis rajadas entre o litoral sul e a Grande Vitória.

Grande Vitória: sol entre poucas nuvens, mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

sol entre poucas nuvens, mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Região Sul: sol e calor, com mínima de 17 °C e máxima de 32 °C nas áreas menos elevadas.



sol e calor, com mínima de 17 °C e máxima de 32 °C nas áreas menos elevadas. Região Serrana: tempo firme, com mínima de 13 °C e máxima de 24 °C nas áreas altas.



tempo firme, com mínima de 13 °C e máxima de 24 °C nas áreas altas. Região Norte: poucas nuvens, mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.



poucas nuvens, mínima de 17 °C e máxima de 28 °C. Região Noroeste: tempo seco e quente, com mínima de 13 °C e máxima de 26 °C nas áreas mais altas.



tempo seco e quente, com mínima de 13 °C e máxima de 26 °C nas áreas mais altas. Região Nordeste: sem previsão de chuva, com mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.



Sábado (9)

Durante o dia, o tempo segue firme na maior parte do Estado. À noite, com a aproximação de uma frente fria, aumenta a nebulosidade e pode chover fraco em cidades do Sul capixaba que fazem divisa com o Rio de Janeiro.

Grande Vitória: poucas nuvens e vento moderado; mínima de 16 °C e máxima de 27 °C;

poucas nuvens e vento moderado; mínima de 16 °C e máxima de 27 °C; Região Sul: previsão de chuvisco à noite nas cidades próximas ao RJ. Máxima de 29 °C.



previsão de chuvisco à noite nas cidades próximas ao RJ. Máxima de 29 °C. Região Serrana: tempo seco, máxima de 29 °C nas áreas menos elevadas.



tempo seco, máxima de 29 °C nas áreas menos elevadas. Regiões Norte e Noroeste: tempo firme, mas com risco de baixa umidade.



tempo firme, mas com risco de baixa umidade. Região Nordeste: sem previsão de chuva, com vento moderado no litoral.



Domingo (10)

A frente fria avança pelo litoral e provoca instabilidade em todo o Espírito Santo. Há previsão de chuva fraca ao longo do dia, com maior frequência no Sul, Serrana, Grande Vitória e Nordeste. As temperaturas caem em relação aos dias anteriores.

Grande Vitória: dia nublado, com chuva fraca. Temperaturas entre 15 °C e 21 °C;

dia nublado, com chuva fraca. Temperaturas entre 15 °C e 21 °C; Região Sul: céu encoberto e chuva leve. Mínima de 9 °C nas áreas mais altas e máxima de 16 °C;



céu encoberto e chuva leve. Mínima de 9 °C nas áreas mais altas e máxima de 16 °C; Região Serrana: frio e chuva fraca. Máxima de 21 °C nas áreas menos elevadas e mínima de 9 °C em áreas menos elevadas;



frio e chuva fraca. Máxima de 21 °C nas áreas menos elevadas e mínima de 9 °C em áreas menos elevadas; Região Norte: instabilidade ao longo do dia, com mínima de 18 °C e máxima de 21 °C;



instabilidade ao longo do dia, com mínima de 18 °C e máxima de 21 °C; Região Noroeste: variação de nuvens e previsão de chuva fraca; mínima de 15 °C e máxima de 22 °C;



variação de nuvens e previsão de chuva fraca; mínima de 15 °C e máxima de 22 °C; Região Nordeste: muitas nuvens e possibilidade de rajadas de vento no litoral; mínima de 18 °C e máxima de 22 °C



