ES tem alerta de chuva intensa; veja previsão para o fim de semana

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 11:38
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo, com grau de severidade "perigo potencial", válido das 15h desta sexta-feira (8) até meio-dia de sábado (9). A previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, além de ventos com intensidade entre 40 e 60 km/h.
O alerta é classificado com a cor amarela, o primeiro nível da escala de risco do Inmet — seguido pelos níveis laranja (perigo) e vermelho (grande perigo). Nas cidades abrangidas pelo aviso há risco moderado de quedas de galhos, alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia. Veja a lista dos municípios incluídos:
Sexta-feira (8)
Apesar do alerta de chuva, o dia segue com tempo aberto em todo o estado, segundo o Informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Não há previsão de chuva ao longo do dia, mas a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% em áreas do oeste, o que exige atenção para a hidratação. O vento sopra fraco a moderado no litoral, com possíveis rajadas entre o litoral sul e a Grande Vitória.
Sábado (9)
Durante o dia, o tempo segue firme na maior parte do Estado. À noite, com a aproximação de uma frente fria, aumenta a nebulosidade e pode chover fraco em cidades do Sul capixaba que fazem divisa com o Rio de Janeiro.
Domingo (10)
A frente fria avança pelo litoral e provoca instabilidade em todo o Espírito Santo. Há previsão de chuva fraca ao longo do dia, com maior frequência no Sul, Serrana, Grande Vitória e Nordeste. As temperaturas caem em relação aos dias anteriores.
