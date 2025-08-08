Home
ES tem alerta de chuva intensa; veja previsão para o fim de semana

ES tem alerta de chuva intensa; veja previsão para o fim de semana

Alerta é válido das 15h desta sexta-feira (8) até meio-dia de sábado (9); fim de semana começa com tempo aberto, mas domingo (10) pode ser de chuva

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 11:38

Previsão do tempo para o fim de semana, segundo o Incaper
Previsão do tempo para o fim de semana, segundo o Incaper Crédito: Reprodução Incaper

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo, com grau de severidade "perigo potencial", válido das 15h desta sexta-feira (8) até meio-dia de sábado (9). A previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, além de ventos com intensidade entre 40 e 60 km/h.

O alerta é classificado com a cor amarela, o primeiro nível da escala de risco do Inmet — seguido pelos níveis laranja (perigo) e vermelho (grande perigo). Nas cidades abrangidas pelo aviso há risco moderado de quedas de galhos, alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia. Veja a lista dos municípios incluídos:

  1. Afonso Cláudio; 
  2. Alegre; 
  3. Alfredo Chaves; 
  4. Anchieta; 
  5. Apiacá; 
  6. Atílio Vivacqua; 
  7. Bom Jesus do Norte; 
  8. Brejetuba; 
  9. Cachoeiro de Itapemirim; 
  10. Castelo; 
  11. Conceição do Castelo; 
  12. Divino de São Lourenço; 
  13. Domingos Martins; 
  14. Dores do Rio Preto; 
  15. Guaçuí; 
  16. Guarapari; 
  17. Ibatiba; 
  18. Ibitirama; 
  19. Iconha; 
  20. Irupi; 
  21. Itapemirim; 
  22. Iúna; 
  23. Jerônimo Monteiro; 
  24. Marataízes; 
  25. Marechal Floriano; 
  26. Mimoso do Sul; 
  27. Muniz Freire; 
  28. Muqui; 
  29. Piúma; 
  30. Presidente Kennedy; 
  31. Rio Novo do Sul; 
  32. São José do Calçado; 
  33. Vargem Alta; 
  34. Venda Nova do Imigrante; 
  35. Viana.

Confira como fica o tempo nos próximos dias no ES

Sexta-feira (8)

Apesar do alerta de chuva, o dia segue com tempo aberto em todo o estado, segundo o Informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Não há previsão de chuva ao longo do dia, mas a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% em áreas do oeste, o que exige atenção para a hidratação. O vento sopra fraco a moderado no litoral, com possíveis rajadas entre o litoral sul e a Grande Vitória.

  • Grande Vitória: sol entre poucas nuvens, mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.
  • Região Sul: sol e calor, com mínima de 17 °C e máxima de 32 °C nas áreas menos elevadas.
  • Região Serrana: tempo firme, com mínima de 13 °C e máxima de 24 °C nas áreas altas.
  • Região Norte: poucas nuvens, mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.
  • Região Noroeste: tempo seco e quente, com mínima de 13 °C e máxima de 26 °C nas áreas mais altas.
  • Região Nordeste: sem previsão de chuva, com mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Sábado (9)

Durante o dia, o tempo segue firme na maior parte do Estado. À noite, com a aproximação de uma frente fria, aumenta a nebulosidade e pode chover fraco em cidades do Sul capixaba que fazem divisa com o Rio de Janeiro.

  • Grande Vitória: poucas nuvens e vento moderado; mínima de 16 °C e máxima de 27 °C;
  • Região Sul: previsão de chuvisco à noite nas cidades próximas ao RJ. Máxima de 29 °C.
  • Região Serrana: tempo seco, máxima de 29 °C nas áreas menos elevadas.
  • Regiões Norte e Noroeste: tempo firme, mas com risco de baixa umidade.
  • Região Nordeste: sem previsão de chuva, com vento moderado no litoral.

Domingo (10)

A frente fria avança pelo litoral e provoca instabilidade em todo o Espírito Santo. Há previsão de chuva fraca ao longo do dia, com maior frequência no Sul, Serrana, Grande Vitória e Nordeste. As temperaturas caem em relação aos dias anteriores.

  • Grande Vitória: dia nublado, com chuva fraca. Temperaturas entre 15 °C e 21 °C;
  • Região Sul: céu encoberto e chuva leve. Mínima de 9 °C nas áreas mais altas e máxima de 16 °C;
  • Região Serrana: frio e chuva fraca. Máxima de 21 °C nas áreas menos elevadas e mínima de 9 °C em áreas menos elevadas;
  • Região Norte: instabilidade ao longo do dia, com mínima de 18 °C e máxima de 21 °C;
  • Região Noroeste: variação de nuvens e previsão de chuva fraca; mínima de 15 °C e máxima de 22 °C;
  • Região Nordeste: muitas nuvens e possibilidade de rajadas de vento no litoral; mínima de 18 °C e máxima de 22 °C

