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ES recebe mais dois novos alertas de perigo para chuva intensa

Desde o início da semana, o Estado tem sido impactado por fortes precipitações, devido a um corredor de umidade associado a uma zona de convergência
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 jan 2024 às 11:09

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 11:09

Avisos laranja e amarelo valem até as 10h de sábado (6)
Avisos laranja e amarelo valem até as 10h de sábado (6) Crédito: Inmet
Em meio ao corredor de umidade e a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que atingem o Espírito Santo desde o início da semana, o Estado recebeu mais dois novos alertas de chuva intensa, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os avisos valem até as 10h da manhã de sábado (6). Conforme previsão da meteorologia, o tempo deve continuar fechado e bastante chuvoso durante todo o fim de semana.  
  • Alerta laranja (perigo): válido para 43 cidades, onde pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Durante a vigência do aviso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja abaixo os municípios.
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Boa Esperança
  8. Cariacica
  9. Colatina
  10. Conceição da Barra
  11. Ecoporanga
  12. Fundão
  13. Governador Lindenberg
  14. Ibiraçu
  15. Itaguaçu
  16. Itarana
  17. Jaguaré
  18. João Neiva
  19. Laranja da Terra
  20. Linhares
  21. Mantenópolis
  22. Marilândia
  23. Montanha
  24. Mucurici
  25. Nova Venécia
  26. Pancas
  27. Pedro Canário
  28. Pinheiros
  29. Ponto Belo
  30. Rio Bananal
  31. Santa Leopoldina
  32. Santa Maria de Jetibá
  33. Santa Teresa
  34. São Domingos do Norte
  35. São Gabriel da Palha
  36. São Mateus
  37. São Roque do Canaã
  38. Serra
  39. Sooretama
  40. Vila Pavão
  41. Vila Valério
  42. Vila Velha
  43. Vitória
  • Alerta amarelo (perigo potencial): compreende 41 cidades, onde pode chover entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. O risco é considerado baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja abaixo os municípios.
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Guarapari
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itapemirim
  23. Itarana
  24. Iúna
  25. Jerônimo Monteiro
  26. Laranja da Terra
  27. Marataízes
  28. Marechal Floriano
  29. Mimoso do Sul
  30. Muniz Freire
  31. Muqui
  32. Piúma
  33. Presidente Kennedy
  34. Rio Novo do Sul
  35. Santa Leopoldina
  36. Santa Maria de Jetibá
  37. São José do Calçado
  38. Vargem Alta
  39. Venda Nova do Imigrante
  40. Viana
  41. Vila Velha

Orientações do Inmet 

  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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